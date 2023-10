Última hora sobre el estado de salud de Aurora Díaz, la mujer de Miguel Ángel Revilla

Con la visita de este miércoles son ya 32 las veces que Miguel Ángel Revilla se ha sentado en la mesa de El Hormiguero, todo un récord que solo está al alcance de otros como Santiago Segura y Arturo Valls. En político, además de analizar la actualidad, informó de la última hora de la salud de Aurora Díaz, su mujer.

Ya en su última visita, en el pasado mes de enero coincidiendo con su 80 cumpleaños, quiso tener un detalle con ella para demostrar su amor ante las cámaras. En aquel momento desveló que sufría cáncer y que ese fue el motivo por el que estuvo cerca de no presentarse a las últimas elecciones autonómicas.

Pese a que estaba decidido a dejarlo todo para centrarse en el cuidado y el tratamiento de su mujer, llegaron al acuerdo de que repitiese como candidato, aunque las urnas decidieron que abandonase la presidencia. Es por eso que ahora su labor como diputado de la oposición le ha liberado de muchos compromisos, lo que le deja más tiempo para apoyar a su pareja.

La amistad entre Motos y Revilla es evidente, por lo que el presentador no tuvo problemas en sacar este complicado tema de su vida personal ante las cámaras. «Tuvo momentos horribles con la quimio, pero los análisis que le han hecho hace poco van bien. Tiene más pendientes. Sobre todo yo la veo muy bien de ánimo. Va conmigo a todos sitios», explicó.

Ante este revés, Pablo quiso saber el secreto de su invitado para mantenerse con tanta vitalidad a sus 80 años, una receta que compartió con los espectadores. «Ceno fruta, fruta y fruta. Beber por la noche no. Pero fuera saben que me tienen que poner un chupito o un whisky, y naturalmente cuando alguien me lleva en coche. Que sepas que he superado siete pruebas del alcoholemia a lo largo de mi vida», comentó.

Así se conocieron Miguel Ángel Revilla y su mujer Aurora

Aurora y Revilla son pareja desde hace 20 años, cuando se conocieron gracias al PRC (Partido Regionalista Cántabro) ya que ella trabajó como secretaria de la sede. Pero su historia de amor comenzó por, precisamente, un problema de salud que sufrió el político.

«Yo he tenido tres operaciones de riñón. En un programa de televisión, alguien debió de intuir que yo necesitaba un trasplante, y seis personas se ofrecieron para donarme un riñón. Lo primero que hice fue preguntar quiénes eran esas personas y por qué lo hacían. ¿Quién es una de las personas que se presentó? Aurora Díaz, mi mujer», confesó en una anterior visita.

A partir de ese gesto el invitado de El Hormiguero comenzó una relación con la que actualmente es su mujer y madre de su hija, con la que se lleva 17 años de diferencia.