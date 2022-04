Michael Bublé se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto discográfico, ‘Higher’. Su undécimo álbum de estudio con el que ha querido celebrar a su vez sus 25 años de carrera, además de coincidir también con el décimo aniversario de su icónico disco de navidad. Una nueva etapa artística de la que se muestra muy orgulloso, y no es para menos.

Un nuevo trabajo que cuenta con la producción de profesionales de la talla de Greg Wells, quien ha trabajado con artistas como Adele y Dua Lipa, y Bob Rock. Además, entre sus nuevos sencillos también hay dos colaboraciones que no han dejado indiferente a nadie, una con Willie Nelson, con quien canta ‘Crazy’, y otra con el mismísimo Paul McCartney, quien produce y canta su conocido ‘My Valentine’.

The 11th studio album, 𝗵𝗶𝗴𝗵𝗲𝗿 out now. Link below.https://t.co/7qg2KlTtRG pic.twitter.com/Z3gdiGpVaT — Michael Bublé (@MichaelBuble) March 25, 2022

«Para mí es un sueño haber trabajado con estas personas, son dos ídolos para mí», ha confesado Michael Bublé en su entrevista para la ‘Cadena Ser’. Asimismo, ha anunciado que este nuevo álbum trae consigo también un tour mundial. «Nos está costando ajustar las fechas y la logística, porque después de la pandemia, ahora todo el mundo quiere salir a tocar y las salas están copadas», ha señalado sobre las fechas.

Pero, eso no ha sido todo, el canadiense ha confesado que ha grabado al menos una canción en español, aunque no puede adelantar más. Además, ha dado el nombre del artista español con el que le encantaría realizar una colaboración. Un cantante de origen malagueño que tantas alegrías nos ha dado y cuyo talento ha conquistado al propio Michael Bublé.

Y es que, entre los jóvenes talentos de la industria, su favorito no es otro que Pablo Alborán. Aunque no ha dado más detalles al respecto, lo que está claro es que las declaraciones del intérprete de ‘It’s beginning to look a lot like christmas’ no han pasado desapercibidas para nadie.