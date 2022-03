Que Mercedes Milá es toda una leyenda de la televisión en España nadie lo puede dudar, algo que ha conseguido a lo largo de una carrera llena de momentos que han pasado a historia de la memoria colectiva. A pesar de su popularidad, lo cierto es que hay partes de su vida que son desconocidas para el gran público.

Actualmente es la presentadora de ‘Scott y Milá’, el programa de entrevistas que presenta junto a su perro en Movistar+. Aunque su trayectoria es enorme, habiendo moderado debates y programas de entrevistas, su mayor éxito le llegó gracias a ‘Gran Hermano’.

Desde el año 2000 y hasta el 2016 fue la cara visible del reality de Telecinco, siendo un mito para los fans del programa, que con cada nueva edición piden su regreso como presentadora. A pesar de que se trata de una de las periodistas más conocidas, su vida privada es un misterio.

La catalana no presume de su título nobiliario que ha heredado de su abuelo y de su padre. El primer conde de Montseny recibió este premio por parte de Alfonso XIII y que que otorgó al abuelo de Mercedes, José María Milá y Camps por su gestión en la presidencia de la Diputación Provincial de Barcelona.

Mercedes Milá fue la heredera de este título al ser la mayor de su cinco hermanos, pero decidió renunciar a él y cederlo a José María, el mayor de sus dos hermanos varones. Pero, por parte de su familia materna, también contaba con importantes antepasados.

Su abuela Mercedes fue hija de Rómulo Bosch, médico y empresario propietario del conocido parque de atracciones Tibidabo de Barcelona.

‘GH’, su mayor alegría y su peor enemigo

A pesar de que fue un auténtico trampolín profesional, lo cierto es que Mercedes Milá terminó siendo devorada por Gran Hermano y todo lo que rodeaba al programa. «Le dediqué tantas horas a ‘Gran Hermano’ que acabó matándome. Tuve que dejar el programa para dedicarme a mí misma y recuperarme. Me ponía la chaqueta en la cara para que no me vieran llorar», confesó.

Aunque no todo en el reality fueron malos momentos, ya que gracias a él consiguió ser galardonada con el premio Guiness como la persona que más trajes regionales ha vestido en un plató de televisión. Durante la décima edición de ‘GH’, cada semana vistió uno de cada comunidad autónoma española.

Desengaños amorosos

Mercedes Milá esconde una pasado sentimental lleno de baches. En el año 1997 se separó de José Sámano, el que fue su marido durante 20 años. La pareja, que llegó a trabajar junta en varios programas de televisión, decidió tomar caminos separados y siempre con buena relación.

Tras aquella ruptura, llegó a su vida Carlos Castillo, con el que compartió cuatro años de su vida. Al cumplir los 50 la periodista, el empresario decidió que no había futuro en aquella relación y cortó con todo. Ella, decidió refugiarse en el trabajo hasta niveles obsesivos, lo que le convirtió en el verdadero ojo que todo lo ve en ‘Gran Hermano’.

Intimó con Salvador Dalí

Así se lo contó a Jesús Calleja en uno de los episodios de ‘Volando voy’. Cuando Milá era solo una adolescente, trabajó durante varios años como azafata de congresos. «Mandaba un Rolls a buscarme a mí a la feria de Barcelona porque él vivía en el hotel Ritz», le contó al aventurero.

Actualmente está centrada en ‘Scott y Milá’, su programa en la cadena de Telefónica, pero las cadenas nacionales siguen estando tras ella. Este martes volverá por un día a Telecinco, como presentadora de la alfombra roja del concierto en homenaje a Rocío Jurado que se celebra en Madrid.