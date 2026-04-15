El mensaje de Marina Romero a Javier Tudela tras su enfermedad: «Por todo lo que nos queda por vivir»

Marina Romero y Javier Tudela, hijo de Makoke, se han convertido en una de las parejas más estables del universo televisivo y de redes sociales. Los jóvenes se conocieron hace casi una década y, desde entonces, han sido inseparables. Sin embargo, la pareja lleva un tiempo atravesando una época complicada.

La influencer ha padecido un delicado problema de salud. Una situación por la que todos sus seres queridos se han volcado en ella y en su cuidado. De hecho, su suegra decidió posponer su boda con Gonzalo debido a que no era el momento apropiado para ello.

Sin embargo, parece ser que los malos tiempos ya están quedando en el pasado. Marina Romero parece que se encuentra mucho mejor. Tanto ella como Javier Tudela están pasando sus jornadas en familia, disfrutando de tiempo juntos. Pero, hace unas horas, ambos han querido dedicarse unas bonitas palabras en redes sociales con motivo de su aniversario.

Marina Romero se sincera en su Instagram

«Hace 9 años empezamos siendo dos, con sueños, risas y mil historias; hoy somos una familia, nuestros dos pequeños que son el reflejo de todo este amor», comenzó escribiendo Marina Romero. «Hemos cambiado, hemos crecido, hemos aprendido…», agregó.

«Gracias por cada momento, por cada abrazo en los días difíciles y por cada sonrisa en los felices. Por todo lo que fuimos, por lo que somos y por todo lo que nos queda por vivir. Feliz aniversario, mi amor», concluyó. Unas palabras que eran acompañadas con un carrusel de imágenes de ambos. Pues, se les puede ver el cambio que han experimentado desde sus primeros años juntos hasta ahora.

Javier Tudela le dedica unas palabras a su chica, Marina Romero

Por su parte, el hijo de Makoke también ha querido gritarle al mundo su amor. El joven ha ido mucho más allá y no solo le ha escrito una pequeña carta a su chica. Ha hecho un vídeo recopilatorio de algunos de los momentos que ha vivido con ella.

«Mira que hay planetas en el universo. Mira que la Tierra es inmensa. Mira cuántos países, cuántas ciudades, cuántas vidas que nunca llegan a cruzarse… Y aun así, el destino nos eligió a nosotros», comenzó escribiendo. «¿Cuál era realmente la probabilidad de encontrarnos?», se preguntó.

Y es que, Javier Tudela sigue sin creerse la suerte que ha tenido de conocer a Marina Romero. «Porque esto no empezó hoy. Ni siquiera empezó hace nueve años. Esto empezó mucho antes… El día que naciste, el día que nací, cuando sin saberlo ya estábamos destinados a coincidir», comentó.

El influencer ha sacado a la luz su lado más romántico con motivo de celebrar su vida con Romero. «Porque, de alguna forma, ya nos habíamos cruzado. En alguna calle de Sevilla, en algún momento perdido que ahora cobra sentido. Y estoy convencido de algo: No hay universo, no hay vida, no hay casualidad capaz de separarnos. Porque si existe una próxima, también nos encontraremos», concluyó.