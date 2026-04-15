La víctima de la matona del instituto de Mallorca: «Los profesores no actuaron para no dañar la imagen del centro»

La ‘matona’ del instituto IES Arenal de Llucmajor (Mallorca) y sus amigas acosan impunemente a sus compañeras gracias a la inacción de la dirección del centro y de los profesores. Una de las víctimas de acoso escolar avisó a los docentes de los insultos y agresiones que estaba sufriendo, pero su tutora le contestó: «no podemos abrir un protocolo de bullying porque da mala imagen al instituto».

Esta fue la respuesta de una de las profesoras del IES Arenal cuando una de sus alumnas, que actualmente cursa 1.º de la ESO, le explicó que las acosadoras la perseguían cada día por el patio y le tiraban del pelo para intimidarla y aterrorizarla. «No es para tanto, tú lo que quieres es perder el tiempo», le llegó a decir en una ocasión una profesora.

La víctima, menor de edad, ha asegurado a OKBALEARES que el acoso que recibe empezó al tratar de defender a una amiga suya de las conflictivas alumnas. «Me gritan por el patio delante de todo el mundo y me persiguen cada día por las aulas y a la salida del colegio para intentar llegar a las manos delante de los profesores», relata la afectada.

Tras varias semanas de acoso ininterrumpido, la menor dejó de ir al instituto por miedo, lo que le costó que el centro le abriera un protocolo por absentismo. «Querían meterme en un centro de menores porque faltaba mucho a clase, pero en ningún momento me preguntaron porque faltaba tanto», explica indignada esta estudiante del IES Arenal.

La madre de está víctima asegura que su hija le aseguraba que no iba a clase porque «le dolía la cabeza». En el fondo era una excusa para no tener que soportar el clima de terror que esta acosadora y sus secuaces han implantado por todo el recinto escolar.

Otra de las víctimas de este grupo de amigas problemáticas tiene que ir escoltada por todo el instituto por un vigilante de seguridad para que esté protegida de los ataques de las bullies. El profesional la acompaña en entradas, salidas, recreos, cambios de clase e incluso al baño para que no se produzca una agresión directa.

Y es que en una ocasión la acosadora envió a un grupo de 15 amigas suyas para que la insultaran y golpearan. Por suerte, se pudo evitar el enfrentamiento y se procedió a la expulsión de la acosadora durante 22 días, aunque ya ha regresado al recinto y continúa con su comportamiento conflictivo.

Lo más alarmante es que esta alumna ha sido vista en ocasiones portando cuchillos y navajas, un hecho por el que ya había sido denunciada previamente. «No entiendo cómo todavía puede seguir asistiendo a este colegio, con todas las denuncias que acumula; es inexplicable», manifestó hace unas semanas a este periódico la madre de la víctima.

A pesar de todas estas situaciones de acoso que se están produciendo en el IES Arenal, la Fiscalía de Menores ha decidido archivar la denuncia interpuesta por una de las madres de las alumnas afectadas. Las familias aseguran sentirse desprotegidas y reclaman medidas más contundentes tanto por parte de la dirección del centro como de la Conselleria de Educación.