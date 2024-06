Melendi deja fuera de juego a David Bisbal en ‘La Voz Kids’: «¡Cómo me fastidia esto!»

La Voz Kids sigue su camino y se ha vivido la segunda semana de batallas en la que David Bisbal y Álvaro Soler han tenido mucho trabajo debido a que su equipo ha sido el protagonista de la noche. En su trabajo han visto como Melendi ha aprovechado una oportunidad de oro.

El equipo de ‘los máquinas’ ha tenido por primera vez a una banda en el programa, pero no eran los únicos que tenían mucho que decir con sus actuaciones. Solo dos pudieron pasar directamente a la semifinal, siendo Alira y Dayana las que lo han celebrado después de que hayan dicho que son dos chicas muy preparadas.

🗣️ «Pase lo que pase, lo importante es disfrutarlo». ¡Prepara los pañuelos 😢 para los Asaltos de #LaVozKids! 🎤 Este sábado a las 22:00h en Antena 3 ➡ https://t.co/55tJV7Eyf8 pic.twitter.com/2c1e4Gy1nD — La Voz Kids (@LaVozKids) June 13, 2024

Pero el trabajo no acababa ahí, ya que también entraba por primera vez en acción la conocida como zona de peligro donde, han tenido que mandar a tres niños que podrían tener una segunda oportunidad para llegar a la semifinal y no caer eliminados definitivamente. El secreto es que esos niños podrán ser ‘robados’ por el resto de coaches, por lo que la estrategia en este caso es importante.

El almeriense ha dejado claro que le entraban «los sudores de la muerte», pero estaba obligado, junto a su compañero, a dar tres nombres. Para quitarse un poco de presión, Bisbal ha pedido dar los tres nombres a la vez para quitarse ese peso de encima.

Collin, Esther e Inés han sido los chicos que han tenido esta segunda oportunidad, pero no solo para seguir con David, también había opciones para entrar en otro equipo vía robo. Es por eso que Eva González ha avisado de que se habría la oportunidad para todos los coaches para hacer uso de este privilegio.

Antes de activar el momento, la presentadora ha pedido a todos que colocasen las manos en las rodillas para no tener ventaja, pero Melendi ha jugado sus cartas al colocarlas mucho más cerca del pulsador, truco que han seguido el resto. Pese a todo, ha sido el cantante asturiano ha sido el primero en pulsarlo, algo que han celebrado Mau y Ricky, sus asesores, como si hubiese marcado un gol en un partido de fútbol.

En ese momento se había ganado el derecho a quedarse con uno de los tres talents que quedaban en la zona de peligro, algo que no ha gustado nada a Bisbal. «A ejercer el derecho al robo», ha dicho antes de explicar que esto le estaba molestando: «¡Cómo me molesta esto!».

Pese a todo, el almeriense ha querido dar un abrazo a su ex miembro del equipo y no se ha guardado nada: «Estoy contento por ti, pero jod*** al mismo tiempo. Estoy contento, pero no estoy contento», ha dicho contrariado.

Debido al robo, un nuevo hueco ha quedado libre en la zona de peligro, motivo por el que Paula ha tenido una segunda oportunidad inesperada después de haber sido descartada en la primera opción. «Nos gustaba mucho y por eso la hemos querido proteger y ponerla en esa zona. En la zona cero, que no nosotros le llamamos», ha terminado así de explicarse tras lo que le ha hecho su amigo Melendi durante la noche.