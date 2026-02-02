Los mejores memes de la ceremonia de los Premios Grammy 2026

La 68ª edición de los premios Grammy 2026 han dejado grandes momentos que ya quedan para la historia, como por ejemplo el premio a Bad Bunny a Mejor disco del año por un álbum en español, algo que hasta ahora no había conseguido ningún artista latino o español. A las polémicas por los discursos políticos, que han sido varios, se han sumado las actuaciones como la de Justin Bieber, que no ha dudado en salir casi desnudo al escenario, llevando sólo unos calzoncillos y unas botas.

El triunfador de la noche se ha ganado muchas enemistades, tanto de fans de la música, como de seguidores de Trump. Este discurso, lleno de carga política contra la política de inmigración de la administración de Estados Unidos, llega cuando apenas quedan unos días para su actuación en la Superbowl, lo que seguro hará que muchos pidan que se cancele.

Nada más salir al escenario a recoger su gramófono, dejó claro que su intención era abordar el tema, además de darlo en español: «Puerto Rico. No existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia y gracias a las personas que han creído en mí en toda mi carrera, a todas las personas que trabajaron en este álbum; gracias, mami, por parirme en Puerto Rico, te amo», comenzó diciendo.

«Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE», así arrancó muchos aplausos entre el público presente. «No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos», así reivindicó que se acabe con las detenciones a los inmigrantes ilegales en el país en Estados Unidos.

A este discurso se sumó también Billie Ellish, que al recoger su premio a Mejor Canción del Año, no dudó en lanzar otra frase llena de carga: «Nadie es ilegal en tierra robada… Que se joda el ICE». Olivia Dea, ganadora a Mejor Artista Revelación, también se apuntó a las reivindicaciones: «Estoy aquí como nieta de un inmigrante, soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas», aseguró al recoger su premio, después de conseguir convertirse en una estrella tras triunfar en TikTok.

Los memes de los Grammy 2026

Bad Bunny ha sido el protagonista de la noche, también en las redes sociales, donde su reacción al premio de Mejor Álbum del Año ha dejado momentos impagables. Su emoción la han comparado algunos a lo que podría pasar al final de la presente temporada de Fórmula 1 (que todavía no ha comenzado) al darse cuenta de que podría ser la de la retirada de Fernando Alonso.

Los fans de Bad Bunny están de enhorabuena, ya que ha conseguido hacer historia, pero los de Sabrina Carpenter, otra de las favoritas de la noche con seis nominaciones, se ha ido con las manos completamente vacías. Eso sí, algunos que son fans de ambos artistas, no sabían si alegrarse por uno o llorar por ella. Cosas de los premios.

Otros han querido dejar clara su reacción al darse cuenta de que la artista norteamericana se ha ido sin premios esta noche, pese a que nadie puede negar que es una de las triunfadoras de los últimos años.

La actuación de Justin Bieber también ha sido de las más comentadas. Tras la preocupación de los últimos meses por su salud mental, el artista ha aparecido en calzoncillos y acompañado de una guitarra. Aunque para muchos se trataba de una simple forma de llamar la atención, Justin ha vuelto a demostrar en los Grammy que su talento sigue intacto.