Justin Bieber sorprende a sus fans con el lanzamiento de ‘SWAG’, su nuevo álbum

Cuando los beliebers ya perdían la esperanza de volver a escuchar nueva música de su artista favorito, va Justin Bieber y los vuelve a sorprender. Después de cuatro años de ausencia musical, muchas polémicas de por medio y el nacimiento de su primer hijo con Hailey Bieber, el artista de origen canadiense ha dejado claro que no hay que dar nada por sentado en esta vida. Oficialmente, ha regresado al panorama musical y lo ha hecho con el objetivo de presentar SWAG, su séptimo proyecto discográfico. Un trabajo que toma el relevo de Justice, lanzado en el 2021, y con el que ha querido reflejar la evolución artística y personal que ha tenido durante todo este tiempo.

Durante los últimos años, el cantante, de 31 años, ha querido mantenerse alejado del foco mediático. Pero, sus discusiones con los paparazzis, por el acoso recibido, su notable cambio físico y desmejora, tras asegurar él mismo que no estaba pasando por un buen momento, han puesto su nombre en los principales titulares de los medios de comunicación a nivel global. Y es que, cuando te conviertes en un fenómeno de masas, siendo tan solo un niño, es muy difícil desvincularse del acoso y derribo de la fama. Por ello, ahora, y contra todo pronóstico, el artista ha sorprendido a todos con la publicación de su nuevo disco. Sin previo aviso.

Disponible en todas las plataformas de streaming, Justin Bieber ha presentado un álbum muy diferente a lo escuchado hasta ahora. Sin embargo, y como se puede comprobar, su esencia sigue siendo la misma de siempre. JB ha vuelto por todo lo alto y lo ha hecho con un total de 21 canciones. Un repertorio de temas que dan forma a una travesía musical que dura 54 minutos.

SWAG comienza su viaje con All I Can take, seguido de Daisies, uno de los sencillos más moviditos del proyecto. Todo ello para continuar con temas como Butterflies, donde hace una crítica al acoso que recibe de los medios de comunicación, Devotion, 405 o Forgiveness, sencillo con el que cierra el disco.

Asimismo, para este álbum ha querido incluir un par de colaboraciones. Por ello, ha contado con estrellas de la talla de Dijon, Lil B, Sexyy Red, el comediante Druski, Gunna, Cash Cobain o 2 Chainz. Todo ello mientras la producción corre a cargo de Dijon, Mk.gee, Knox Fortune y Daniel Caesar, entre otros.

Justin Bieber, presume a su familia en ‘SWAG’

Con Swag, Justin Bieber ha querido reflejar cómo su alma pop puede vibrar también al ritmo de géneros como el soul. Un proyecto muy personal donde la familia que ha formado con la empresaria y modelo, Hailey Bieber, se convierte en su principal foco. De hecho, antes del estreno oficial del disco, el canadiense compartió una serie de instantáneas en sus stories de Instagram, donde se le podía ver junto a su hijo, Jack Blues, y su mujer.

Un trabajo del que ha ido aportando pequeñas pistas durante los últimos meses. Pues, en numerosas ocasiones, Bieber ha compartido contenido mostrando que estaba trabajando en su estudio. Un nuevo viaje artístico donde, ahora, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma. ¿Hará tour de SWAG? Una cuestión que solo el tiempo resolverá.