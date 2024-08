Justin Bieber y Hailey Bieber: sale a la luz el significado sentimental del nombre de su primer hijo

Después de más de 6 años de matrimonio, el pasado mes de mayo, Justin Bieber y Hailey Bieber sorprendieron al mundo al comunicar que habían decidido ampliar la familia. Desde que pasaron por el altar y decidieron unir sus respectivas vidas para siempre, el mundo entero se ha preguntado cuándo darían el siguiente paso en su relación sentimental. Pues, a pesar de su juventud y de la rapidez con la que decidieron casarse, ambos han demostrado que lo de ellos iba enserio. Una historia de amor que, en el caso de la modelo, no ha sido fácil. Pues, ha tenido que soportar el gran reclamo mediático que vive su marido, durante cada día, y el odio de aquellos fans que siguen con la esperanza de que Bieber regrese con Selena Gomez.

A pesar de ello, Hailey Bieber ha aprendido ha adaptarse a las circunstancias y hacer oídos sordos a todo aquello que no le hacía bien. De hecho, una de estas cosas ha sido los numerosos cuestionamientos que ha recibido sobre su futura maternidad. Pues, tras años casada con el cantante, nunca dieron indicios de querer formar una familia pronto, al menos ella. Una situación por la que el intérprete de Baby se vio en la obligación de defender públicamente a su mujer. «Voy a tener tantos bebés como Hailey quiera tener. Me encantaría tener yo mismo una pequeña tribu (…) Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y creo que simplemente no está lista todavía. Y eso está bien», dijo en diciembre de 2020 durante una entrevista con Ellen DeGeneres.

Por ello, y tras hacer parte al mundo de su historia de amor, no es de extrañar que el anuncio del embarazo de la modelo haya revolucionado por completo los medios de comunicación a nivel internacional. Eso sí, durante todo este tiempo ha sido un absoluto misterio el sexo de bebé y el tiempo de gestación que tenía.

Pero, fue hace una semana cuando, el cantante, de 30 años, acudió a su cuenta de Instagram para contarle al mundo que su querido hijo había nacido. «Welcome Home. Jack Blues Bieber», escribió Justin Bieber. Unas palabras que fueron acompañadas de una imagen del pie del bebé junto al dedo de su mujer.

Como era de esperar, el mundo entero reaccionó ante la publicación. Una imagen que tardó segundos en hacerse viral y que, a día de hoy, acumula más de 20 millones de ‘me gusta’ en la red social. Una cifra que supera por completo la media de ‘me gusta’ que obtiene el artista, quien ronda entre los 2 y 16 millones como máximo. Pues, sus instantáneas con la modelo, de 27 años, son las que más interacciones tienen.

¿Qué significado tiene el nombre del hijo de Justin Bieber y Hailey Bieber?

En el mundo de las celebridades, es común ponerle un nombre exótico o diferente a sus hijos. De hecho, esta tendencia ha ido cogiendo fuerza con el paso de los años. Pero, en el caso de Justin Bieber y Hailey Bieber, ha sido todo lo contrario. La pareja ha optado por ponerle un nombre común a su pequeño retoño, pero con mucho significado.

De esta manera, se ha podido saber que el nombre de Jack Blues Bieber ha sido elegido para que esté relacionado con su familia más directa. Pues, el niño comparte las iniciales (JB) con su padre, pero también con, al menos, otros tres miembros de la familia. Y es que, su abuelo, Jeremy Bieber, y los hermanastros adolescentes de Justin, Jazmyn y Jaxon, también portan la J en sus iniciales. Además, y según informa People, Jack es el segundo nombre del padre de Justin Bieber. Eso sí, todavía se desconoce cual es el significado de Blues.