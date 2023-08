Selena Gomez: salen a la luz las indirectas a Justin Bieber en ‘Lose you to love me’

Selena Gomez ha querido recordar una de sus viejas canciones a través de TikTok. La cantante ha publicado un vídeo en esta red social interpretando Lose You To Love Me, un tema que sacó en 2019. La publicación en cuestión acumula ya casi tres millones de me gusta.

Este es el mensaje con el que la artista ha compartido este vídeo tan personal: “No es la mejor interpretación de la canción que he hecho, así que espero que a nadie le importe que haya quitado los comentarios por mi salud mental, pero era lo mejor. Uno de los momentos más sinceros con Lose You To Love Me”. Esta es una de las canciones más tristes e íntimas de la intérprete por lo que no es de extrañar su emoción a flor de piel.

Este tema fue lanzado un año después de la mediática ruptura de Selena Gomez con Justin Bieber. Ambos estuvieron juntos desde 2010 a 2018 con sus respectivas idas y venidas en una relación que fue un poco como una montaña rusa. La letra trata sobre idealizar a una pareja y la decepción posterior cuando te das cuenta de que eso no es real. “Me prometiste el mundo y me lo creí, fuiste mi prioridad y te encantó”, comienza diciendo.

Durante 2016 en una de sus rupturas, Justin conoció a Hailey Bieber comenzando una relación abierta con ella. Sin embargo, acabaría volviendo con la cantante durante algunos años más hasta el fin definitivo. Durante ese tiempo no perdió la relación con la modelo y finalmente acabarían casándose. “Vi las señales y las ignoré. Todo de color de rosa, todo distorsionado”, menciona la letra de Lose You To Love aludiendo a que siempre tuvo enfrente lo que estaba sucediendo, pero no quiso verlo.

“Prendiste fuego a mi propósito y lo dejaste arder”, dice Selena Gomez a modo de indirecta muy directa en uno de los versos. Purpose es el nombre de uno de los discos de Justin Bieber que fue publicado en 2015 e incluye numerosas canciones dedicadas a la cantante. Por último, el mensaje más duro es este: “En dos meses, tú nos remplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste pensar que lo merecía cuando estaba curándome”. Tan solo dos meses de terminar con la intérprete, Justin anunció de manera oficial su relación con Hailey. Este fue uno de los momentos más complicados en la vida de Selena tanto a nivel amoroso como de salud, por lo que fue un golpe difícil de encajar.