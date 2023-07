Christina Aguilera, Selena Gomez y Karol G podrían estar preparando una colaboración

Selena Gomez celebró su cumpleaños por todo lo alto. La artista estadounidense reunió a sus seres queridos, junto a grandes estrellas de la industria de la música, en una fiesta inspirada en el universo Barbie, que como era de esperar, ha revolucionado las redes sociales.

Selena Gomez, que cumple 31 años, celebró una cifra tan especial rodeada por el cariño de sus amigas, que no quisieron perderse la fiesta inspirada en la película de Barbie. Una fiesta en la que Karol G y Christina Aguilera fueron algunas de las invitadas VIP.

La presencia de Karol G y Christina Aguilera generó una gran expectación en las redes sociales, así como también generó una gran cantidad de rumores sobre una posible colaboración entre las tres artistas. Unos rumores que se han hecho más fuertes en los últimos días.

Christina Aguilera teases the possibility of an upcoming Selena Gomez & Karol G collaboration in a new tweet. pic.twitter.com/grLAfrGlZj

— Pop Crave (@PopCrave) July 25, 2023