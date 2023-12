Maya Pixelskaya explica la razón de su ausencia en ‘Zapeando’: «Hay gente que se piensa que me han echado»

Maya Pixelskaya se ha convertido desde hace varias temporadas en uno de los rostros revelación de Zapeando, además de tener una gran carrera como streamer en plataformas como Twitch. Pero el tiempo parece haberse parado para ella, que hace más de dos semanas que no aparece en pantalla, motivo por el que ha tenido que salir a dar explicaciones.

Empezó como experta en videojuegos en el programa de la sobremesa de laSexta, pero con el tiempo se ha convertido en una de las colaboradoras que más minutos protagoniza, razón por la que se ha ganador el cariño de los espectadores. Su ausencia repentina ha pillado a todos por sorpresa, especialmente después de que Dani Mateo -por enfermedad y por sus vacaciones- también haya faltado en los últimos días.

Pero el motivo de Maya está más que justificado y todavía faltará durante varios días a su puesto de trabajo en televisión, además de los programas en Twitch dedicados al gaming que también presenta. Tal y como ha contado en su cuenta de Twitter, todo se debe a una operación que estaba prevista desde hace tiempo.

«Hay gente que piensa que me han echado de la tele y de Twitch. Hace 2 semanas me operaron de una hernia discal cervical y de momento estoy de baja», ha escrito en un mensaje junto a una foto en la que aparece con un aparatoso collarín.

«Quiero decir, igual acaba la baja y me echan, pero si por ahora no me veis es por eso», ha aclarado con cierto humor. Se trata, por tanto, de algo necesario y que espera que mejore mucho su calidad de vida en los próximos meses.

Ya anunció hace días que se tendría que tomar unos días para esta intervención y su posterior recuperación. «No os preocupéis; tocaba pasar por quirófano para cambiar un disco intervertebral y con suerte por fin dejar de ser una de las muchas personas que viven con dolor a diario», aclaró antes de su ‘desaparición’.

La meteórica carrera de Maya Pixelskaya

Se trata de una de las caras más conocidas de la red, especialmente entre los fans de los videojuegos, donde ha creado su propia comunidad. Además de Zapeando, también es colaboradora del show Yo interneto y presentadora de Conexión Play Show, el programa de Twitch de Playstation.