‘MasterChef 11’: la nueva expulsión deja en shock a una aspirante

La 1 de TVE emitió este domingo una nueva entrega de la undécima edición de Masterchef. Si el pasado lunes se vivió una doble expulsión en el programa, tras la cual, Frank y Karla tuvieron que abandonar las cocinas, en este programa se conoció el nombre de una nueva expulsada.

El pasado martes, la cadena cambió su programación en consecuencia a la prorroga del partido de La Copa del Rey, con el objetivo de que Masterchef no terminase demasiado tarde. De esta forma, la entrega de ese día se emitió este domingo. Un programa en el que los concursantes se enfrentaron a una nueva prueba de exteriores.

Tras la prueba de exteriores, los delantales negros se tuvieron que enfrentar al complicado reto de cocinar por gamas de alimentos. De esta forma, Jeremy, Leti, Laura, Marta, Jotha, Carlota, Eneko, Larraitz y fray Marcos se pusieron manos a la obra, para quedarse al menos una semana más en las cocinas.

Carlota fue la peor valorada de los delantales negros A pesar de que la concursante se mostró feliz durante el cocinado, su plato no convenció a los jueces. Según Jordi Cruz, se trata de «un plato muy sencillo donde nada destaca y la cocción del producto principal no es bueno».

Mientras que Pepe Rodríguez señaló que «el pescado queda infinitamente insípido, seco, mal hecho. Justo hay que cuidar un poco más la cocción que en uno fresco», afirmando que «se te hace hasta bola». De esta forma, finalmente los jueces tomaron la decisión de que Carlota fuera la nueva concursante expulsada.

Una expulsión que sorprendió tanto a los espectadores como a sus compañeros, pues la concursante se se había ganado el cariño de todos. «Yo estaba contenta. Sabía que tenía algunos fallos, pero bueno… He cocinado bien, contenta, y una pena que no me haya salido tan bien como pensaba y como esperaba. ¡La vida!», explicó Carlota tras convertirse en la quinta expulsada de la edición.