‘Mask Singer’: ¿quién se escondía tras Mosca, Tiburón y Cobra, finalistas de la cuarta edición?

Después de numerosas galas, Mask Singer ha celebrado su gran final, momento en el que los investigadores y el público ha podido descubrir qué famosos se encuentran bajo las máscaras de Mosca, Tiburón y Cobra, los tres finalistas. Como es habitual, Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alaska y Ana Milán tuvieron su última oportunidad de lanzar sus últimas apuestas gracias a una nueva tanda de pistas que les ha dado el programa. Hay que recordar que en la pasada edición fueron la cantante Ana Torroja y el ex futbolista Fernando Morientes los ganadores, siendo los dos que consiguieron mantenerse hasta el último momento gracias a los votos de los espectadores presentes en el plató.

Tiburón ha sido el primero en tener que desenmascararse y dar la cara ante todos, lo que ha supuesto que se haya tenido que conformar con el tercer puesto del concurso, algo que ha decidido el público presente en las gradas. Bajo el disfraz estaba el ex torero Manuel Díaz ‘El cordobés’, ahora ya hijo reconocido del mítico Manuel Benítez, también conocido como El cordobés. «Dentro de la máscara ha salido mi travesura y cómo me gustaría ser a veces», ha dicho después de desvelar sus dotes para cantar.

Cobra ha sido la segunda clasificada de esta edición, después de luchar hasta el último momento por la victoria del programa en un duelo con Mosca, que ha resultado ser ganador. Bajo esta máscara se ha escondido en las últimas semanas la actriz Adriana Ugarte, a la que todos los investigadores han querido felicitar por sus grandes actuaciones. «Es una preciosidad, una experiencia profesional y humana brutal», ha dicho la intérprete.

¿Qué famoso ha ganado la cuarta edición de Mask Singer?

Mosca escondía bajo su máscara al cantante Abraham Mateo, un nombre que ha sonado durante muchos días, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido comprobar que eran ciertas las teorías. El cantante andaluz ha dejado claro que ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

Uno de los momentos más complicados para él fue conseguir que no le reconociese David Bustamante, con el que ha podido actuar cantando la canción Dos hombres y un mismo destino. Se ha tenido que controlar en todo momento, ya que su voz es muy conocida por millones de personas, además de no poder disfrutar de tener a su ídolo a su lado. «Hay un vídeo en el que le conozco con 8 años y me pongo a llorar porque es un artista que siempre me ha encantado y a día de hoy lo admiro mucho», ha contado ante las cámaras.

Mask Singer triunfa en audiencias con su final

El programa ha liderado ampliamente en las noches de los miércoles, pero ha sido con su final cuando ha tenido su mejor dato, marcando máximo de esta cuarta edición con un 16.2 % de cuota y una media de 1.120.000 espectadores. Así ha superado al último capítulo de la temporada de la serie Detective Touré (9.4 % y 876.000) y al último programa de Demos, en Telecinco, que se ha despedido como tercera opción de la noche sin hacer demasiado ruido (7.2% 435.000).