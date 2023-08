Marta Peñate sufre un aparatoso percance en pleno directo de Instagram

Marta Peñate ha compartido con sus seguidores un aparatoso incidente tras el cual casi acaba en el hospital. La concursante de Vaya Vacaciones se encontraba realizando un directo en Instagram, no obstante, este no terminó de la manera que ella se esperaba.

Durante la conversación que Marta Peñate estaba manteniendo con sus seguidores a través de un directo realizado en la red social, la influencer se estaba maquillando y de repente sufrió un percance, pues se clavó la máscara de pestañas en el ojo.

La joven y sus seguidores comenzaron a ver cómo poco a poco su ojo estaba empezando a ponerse rojo y comenzaba a inflamarse. De esta forma compartió que estaba sufriendo muchísimo dolor y que se encontraba sin poder abrir el ojo.

De esta forma, un incidente a la hora de ponerse rímel, terminó de una forma muy preocupante que llevó a Marta Peñate a casi terminar en el médico, por recomendación de la farmacéutica que le atendió cuando acudió en busca de un remedio para su ojo.

«Se me metió el rímel en el ojo y desde anoche no puedo abrir el ojo, me duele muchísimo. He ido la farmacia, me ha dado unas gotitas y cree que puedo tener infección, que vaya al médico. Me río por no llorar. Me pasa de todo. Parezco tuerta», explicó Marta Peñate a través de su cuenta de Instagram.

«Me ha mandado gotas con antibiótico y una pomada. Si mañana no estoy mejor, tendré que ir al oftalmólogo. Todo por un rímel», dijo la ex concursante de Supervivientes 2022 visiblemente resignada sobre cómo con un gesto que suele realizar cada día, había terminado sufriendo un percance de lo más doloroso por el que casi acaba en el hospital.