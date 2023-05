Marta Peñate lanza un “zasca” a Ginés Corregüela tras su comentario sobre Adara Molinero

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Supervivientes 2023, en la que se conoció el nombre del nuevo concursante salvado. Adara y Asraf volvieron a protagonizar un duelo mano a mano, del que salió victoriosa la madrileña. Una salvación que la colaboradora Marta Peñate defendió desde plató.

«Muchísimas gracias. Sois súper generosos conmigo. Me siento súper afortunada de poder seguir viviendo esto», expresó Adara tras conocer la decisión de los espectadores. No obstante, desde plató no todo el mundo estaba conforme con su decisión.

Ginés Corregüela fue muy contundente, al afirmar que Asraf merece ser uno de los finalistas, sin embargo, para el concursante Adara no se merece seguir en Honduras. Unas palabras tras las cuales Marta Peñate estalló contra el ex concursante.

Ginés Corregüela cree que Asraf se merece ser finalista y que Adara no se merece seguir en el concurso, ¿estáis de acuerdo con él? 🤔🏝 #ConexiónHonduras13 https://t.co/8caMviZWQk — Supervivientes (@Supervivientes) May 28, 2023

«Asraf debe llegar a la final antes que Adara porque es un tío que aunque hemos tenido nuestras cosas, pero hace muchas cosas, no Adara, para mí ella no se merece estar allí», fueron las palabras de Ginés que hicieron estallar a Marta Peñate.

Tras escuchar al ex concursante, la colaboradora no tardó en arremeter contra él y contra su forma de expresarse, sin medir sus palabras. Eso lo decide el público y por eso ella está allí y tú estas aquí», señaló Marta Peñate llevándose el aplauso del público.

Unas palabras que hicieron reaccionar al propio Ion Aramendi: «Martita ya tiró el primer dardito a Ginés», exclamó el presentador ante las risas de la colaboradora. «Yo he opinado como superviviente que deja mucho que desear», matizó Ginés mientras Marta Peñate le ignoraba.