El pasado lunes 4 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de MasterChef Celebrity 9. De esta forma, los espectadores conocieron el nombre de la nueva expulsada de la edición, tras vivir una de las pruebas de eliminación más exigentes y duras de los últimos programas. Pero, antes de descubrir este nombre, la audiencia pudo disfrutar de una primera prueba y de una de exteriores. De esta forma, Marina Rivers se sinceró como nunca con su compañero Francis Lorenzo durante el segundo de los cocinados. Así pues la influencer, una de las más reconocidas de nuestro país, quiso sincerarse sobre uno de los instantes más duros que ha vivido como consecuencia de su fama. Todo ocurrió en la prueba por equipos, en el instante en el que Inés Hernand empezó a tararear una canción de Rosalía titulada La fama. Fue entonces cuando el actor de Águila Roja quiso preguntar a sus compañeras cómo llevaban la fama.

Marina Rivers aprovechó la ocasión para dar a conocer una durísima experiencia: «Han llegado a amenazar a mi familia con matarla», reconoció. Algo que, como era de esperar, dejó a todos verdaderamente impactados. Eso sí, aunque también ha vivido instantes muy bonitos, la joven ha reconocido que en numerosas ocasiones el acoso y la presión que sufrió fueron verdaderamente insostenibles. Y es que más allá de las graves amenazas, Marina Rivers confesó que ha sufrido varias agresiones. Desde escupitajos, insultos y empujones hasta amenazas en su coche. Hasta tal punto llegó la cosa que la influencer, en un momento dado, llegó a temer por su vida: «Hay veces que he llegado a pasar épocas muy malas». Es por eso que, durante el cocinado, la madrileña condenó el acoso en redes sociales, sobre todo de parte de aquellos que no dudan en hacerlo desde el anonimato con el firme objetivo de hacer daño.

Lejos de que todo quede ahí, Inés Hernand también quiso sacar a la luz esa parte amarga de la fama. La concursante de MasterChef Celebrity 9 no solamente es humorista, sino también presentadora y reportera. Debido a su sinceridad y a la forma de defender todo aquello que cree justo, ha sido objeto de todo tipo de insultos.

Pero no todo queda ahí, puesto que Hernand no dudó un solo segundo en reconocer a sus compañeros de MasterChef Celebrity 9 que, incluso, ha llegado a recibir imágenes explícitas a través de redes sociales. Sin duda, para la presentadora y humorista, esa es una de las peores partes de la exposición mediática. ¡Y no es para menos!

Nueva expulsada en MasterChef Celebrity 9

Tras una intensa prueba por equipos, llegó el turno de la temida prueba de eliminación. De esta forma, pudimos ver cómo los aspirantes con el delantal negro se fueron batiendo en duelo. Primero fue el turno de Francis Lorenzo y Cristina Cifuentes. El actor resultó vencedor, por lo que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrentó a Pocholo.

De nuevo, Cifuentes perdió ese duelo por lo que no le quedó otra opción que enfrentarse a Hiba Abouk, una de las grandes favoritas de la edición. A pesar de todo, a la actriz le tocó cocinar un postre, que es algo que no se le da nada bien. La suerte no estuvo de su lado, y tuvo que poner fin a su etapa en MasterChef Celebrity 9.