Marina Rivers se ha convertido, indudablemente, en una de las grandes protagonistas de MasterChef Celebrity 9. Y siendo honestos, no es para menos. La influencer es considerada como una de las creadoras de contenido más conocidas y queridas de nuestro país. Ahora, durante su paso por las cocinas más famosas de la televisión, muchas más personas han tenido la oportunidad de conocerla. Aunque se lo está pasando en grande, lo cierto es que su participación en el concurso no está siendo del todo fácil para ella. No solamente por el nivel de exigencia de todas y cada una de las pruebas, sino por sus constantes enfrentamientos con Pelayo Díaz. A pesar de que fue expulsado hace semanas, lo cierto es que la animadversión del diseñador por la influencer se hizo presente en numerosos momentos de esta edición. Es más, cada vez eran más constantes los comentarios desafortunados e, incluso, hirientes hacia la joven.

«Pues cariño, a tu casa. No pasa nada, en tu casa no te quemas. Tienes esa casa que acabas de comprar, que vas a comer pizza todos los días» o «No he tenido conexión ni con Marina ni con Raúl, no creo que sea ningún secreto» son algunos de los comentarios que el diseñador hizo antes de poner punto y final a su paso por el concurso. De esta forma, muchos han sido los que han criticado públicamente la actitud de Pelayo Díaz con Marina Rivers. La madrileña, lejos de entrar al trapo, en todo momento demostró tener una gran educación. Algo que gustó mucho a la audiencia de MasterChef Celebrity, ya que se ha convertido en una de las aspirantes más queridas. Recientemente, a través de su participación en el podcast Nude Project, la tiktoker se ha pronunciado sobre cómo vivió lo ocurrido con Pelayo Díaz durante su participación en el programa de RTVE.

«Hizo un par de comentarios que no están muy bien, un poco fuera de lugar. Tal vez la tomó un poco conmigo», reconoció Marina Rivers en la mencionada entrevista. A pesar de tener claro que la existencia de «villanos» en este tipo de concursos son realmente necesarios a la hora de dar juego, en este caso tiene claro que se llegó a cruzar la línea roja.

«Claro, hay ciertas formas que son un poco ya… Que pasan como en el colegio, el típico que hace un poquito de bullying, que se nota que la toma con alguien y le hace un poco la vida imposible», comenzó la aspirante de MasterChef Celebrity 9. Lo que ella sentía es que el objetivo de Pelayo Díaz no era otro que desacreditarle, algo que hizo que durante esa etapa no disfrutase del concurso como ella esperaba.

Llegó a cabrearse tanto que Marina Rivers optó por cortar toda la situación de raíz dirigiéndose directamente al diseñador, con el objetivo de que la cosa no fuese a más: «Oye, aquí estamos todos a la misma. Esto es un programa de cocina. Vamos a pasárnoslo bien, a entretener a la gente, pero no».

Pelayo Díaz, en cambio, en numerosas ocasiones ha querido restar importancia a esa enemistad que tuvo con Marina Rivers durante su participación en MasterChef Celebrity 9: «Es un talent culinario en el que estamos 12 horas grabando cada prueba, eso no son unas convivencias religiosas», aseguró. Además, añadió: «A la gente le encanta polemizar todo lo que digo, si la gente quiere hacerme el villano, yo encantado».