El pasado lunes 7 de octubre pudimos disfrutar de un nuevo programa de MasterChef Celebrity 9. No solamente se dio a conocer el nombre de dos de los nuevos expulsados de la edición sino que, además, los espectadores pudieron ser testigos de cómo la situación entre Marina Rivers y Pelayo Díaz se vuelve más tensa cada día que pasa. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los choques que tienen durante las pruebas y un claro ejemplo lo encontramos en la última entrega emitida hasta la fecha. Todo ocurrió en la prueba de exteriores celebrada en Cascais, en la que pudimos ver a la creadora de contenido reprochando a varios de sus compañeros lo sucia que estaba la cocina. Lejos de reconocer parte de su error, Pelayo Díaz soltó un comentario fuera de lugar: «Joder con la niña esta… ¡Ponte a hacer Tik Toks!». Más tarde, también trató de dejarla en evidencia por su presunta falta de cultura cinematográfica: «¿Qué peli vas a ver tú? Si no sabes qué es The Shining ni quién es Kubrick».

Unas palabras de lo más sorprendentes que han provocado que la tensión entre ambos aumente de forma considerable. Pero no todo comenzó ahí, ya que antes de dar comienzo a la prueba de exteriores y frente al jurado de MasterChef Celebrity 9, el estilista comenzó asegurando que, para bien o para mal, a él se «le ve venir» pero hay alguna «morena» – refiriéndose a Marina Rivers- de la que «no se puede decir lo mismo». Pepe Rodríguez no tardó en dirigirse a la tiktoker, al ver que la cámara se detuvo en ella: «¿Te das por aludida?». La joven, lejos de entrar en polémicas, ha intentado salvar la situación con una sonrisa, alegando que su compañero «podría» referirse a ella. Pelayo Díaz, lejos de quedarse de brazos cruzados, quiso ir mucho más allá a la hora de compartir su opinión. Según él, Marina Rivers tiene las ideas muy claras y muy concretas fuera de cámaras pero, entre fogones, todo cambia de forma verdaderamente radical.

«Es verdad que estoy más de acuerdo con lo que dice fuera de las cocinas que dentro», aseguró, alegando que era una «bienqueda». Es más, incidió en que el problema de la influencer no es lo que dice, sino su insistencia en un tema concreto: «Hace tanto hincapié en las generaciones y en la edad que acaba siendo monotema». Un comentario con el que se evidenció esa diferencia generacional que tantas veces ha mencionado Marina Rivers a lo largo de su participación en MasterChef Celebrity 9.

Dadas las circunstancias, la tiktoker no optó por quedarse callada ni mucho menos. Es más, ha dejado muy claro que no soporta a Pelayo Díaz, sobre todo por la actitud que está teniendo con ella durante todo el concurso. Hasta tal punto que Marina Rivers no tardó en calificar a su compañero de ser «un poco villano», puesto que cree que es ese personaje que disfruta diciendo comentarios fuera de lugar.

Pero no todo queda ahí, puesto que la madrileña ha reconocido que Pelayo Díaz le mira «por encima del hombro» y que actúa con un aire de superioridad que solamente provoca que la distancia entre los dos sea cada vez mayor y más evidente. Es por eso que Marina Rivers no tardó en llegar a una conclusión muy concreta: «Por eso no funcionamos».