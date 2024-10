Como ya es habitual en la noche de los lunes, MasterChef Celebrity 9 regresó al prime time de La 1 de Televisión Española. El popular talent show de cocina se ha convertido en uno de los grandes esenciales de la cadena, pues ya sea con la edición normal o en la Junior, siempre logran cosechar grandes datos de audiencia. Una aventura entre cocinas que, en esta ocasión, están experimentando numerosas celebridades de nuestro país. Eso sí, con el transcurso de las semanas el nivel de dificultad crece considerablemente. Por lo tanto, lograr salvarse de la expulsión es todo un reto para los participantes. Sin embargo, la pasada noche del 7 de octubre, los espectadores fueron testigos de varios sucesos inesperados.

La semana pasada, Cristina Cifuentes fue la elegida por el jurado para abandonar el concurso. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid se ganó el rechazo de los chefs al no lavar las setas que formaban parte de uno de los platos, entre otros aspectos. Pero, su marcha no ha sido definitiva. La pasada noche, la concursante regresó a las cocinas debido a que contaba con el delantal de la segunda oportunidad. Por lo tanto, volvía a unirse junto al resto de sus compañeros. Una vuelta que dejó a todos completamente sorprendidos y emocionados.

La vuelta de Cristina Cifuentes ha sido uno de los acontecimientos más inesperados de la noche, pero no el único. Continuando con la temática del formato, los miembros del jurado tuvieron que anunciar el nombre del concursante que peor había cocinado y, por ende, el expulsado.

Pero, para sorpresa de todos, los chefs anunciaron el nombre de dos concursantes expulsadas. María León y Topacio Fresh fueron las elegidas como las peores de la noche, por lo que tuvieron que entregar su delantal. Una inesperada decisión con las que ambas protagonistas se han mostrado muy tristes.

«Me he reído mucho con ellos, ha sido fantástico vivir esta aventura de viajes, cocina, risas, cantes… Me llevo mucha gente con la que voy a compartir muchas cosas. No los voy a soltar», ha dicho María León sin poder contener las lágrimas. Por su parte, Topacio Fresh ha sido honesta. «Es un juego y me voy de aquí con la plena conciencia de que pertenezco a la familia MasterChef», dijo.

Raúl Gómez y Marina Rivers se libran de la expulsión de MasterChef Celebrity 9

El resto de concursantes no han podido evitar manifestar su pesar al ver como dos de sus compañeras más queridas tenían que abandonar el concurso. De hecho, hasta el propio Raúl Gómez, quien se jugaba su paso por el concurso en la prueba final, también confesó sentir pena por la salida de María León y Topacio Fresh.

El presentador de televisión confesó sentir alivio al poder seguir en el programa. Pero, eso no evitó que lamentase la expulsión de sus compañeras. Una montaña rusa de emociones que también experimentó Marina Rivers, quién se encontraba en la misma posición.