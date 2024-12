El pasado jueves 19 de diciembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos presentado por María Patiño. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores pudieron ser testigos de cómo el equipo quiso recuperar unas declaraciones que dio Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr, sobre la infancia del hijo de Bárbara Rey. Entre otras tantas cuestiones, la concursante confirmada de GH DÚO 3 confesó que su marido, cuando era pequeño, no dudó en utilizar una pistola que tenía su padre con la firme intención de quitarse la vida. A pesar de que todos los colaboradores de Ni que fuéramos trataron de mantener la compostura al tratarse de unas declaraciones verdaderamente duras, lo cierto es que no lo consiguieron ni mucho menos. Inevitablemente, los espectadores pusieron sus ojos en Kiko Hernández y Belén Esteban, ya que no pudieron evitar la risa. Algo que provocó que María Patiño se mostrase profundamente molesta.

La presentadora del programa que se emite de lunes a viernes en Canal Quickie y en TEN se giró hacia sus dos compañeros con la firme intención de llamarles la atención: «¿Por qué os estáis riendo de mí?», preguntó. Lejos de que todo quede ahí, María Patiño quiso ir mucho más allá: «Es que estamos hablando de una pistola y estáis los dos descojonados, y no entiendo nada», reconoció. Tras recibir ese toque de atención en directo, Belén Esteban intentó justificarse por todos los medios: «Que no es por eso, María, hija, no digas eso». Y explicó: «Me está haciendo burlas y me hace reír», confesó. Patiño siguió mostrando su indignación con los dos colaboradores: «Lo digo más que nada porque estamos hablando de que me voy a quitar la vida y estamos muertos de risa». La cámara no tardó en enfocar a Kiko Hernández, que era incapaz de contener la risa.

«Ríete todo, sácalo, venga, descojónate», dijo la presentadora de Ni que fuéramos. Belén Esteban volvió a hablar: «A mí dejarme tranquila que estoy bien». Acto seguido, a petición de Valldeperas, la colaboradora hizo un resumen de las declaraciones de Ana Herminia para demostrarle que, a pesar de las risas, estaba atenta a lo que se estaba emitiendo en esos momentos.

De esta forma, recordaron que, por fortuna, la pistola se queda encasquillada: «Pero es que ahora ocurre otro hecho, mucho más llamativo, que ocurre años después…», comenzó diciendo María Patiño pero, de nuevo, se vio interrumpida por sus compañeros. El equipo comenzó a emitir unos sonidos por los que Belén no pudo evitar preguntar: «¿Qué es eso?».

«Que os estáis riendo», comentó Javier de Hoyos. «No, yo no me estoy riendo», aclaró La Patrona. «Pero si se te va la boca para un lado, Belén… Mira cómo estás, de verdad», aseguró la presentadora de Ni que fuéramos. Acto seguido, los dos colaboradores señalados se levantaron de sus puestos para acudir a la cocina a por un vaso de agua. «Kiko, no te pongas a mi lado que María se enfada y no quiero que se enfade», pidió Belén Esteban a su compañero.