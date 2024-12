El pasado miércoles 18 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta, presentada por David Broncano, en La 1 de Televisión Española. De esta manera, el conductor de este programa aprovechó la atención de los espectadores para dar a conocer la última hora sobre el estado de salud de Raphael. Y no solamente eso, sino que quiso ampliar el comunicado emitido por el equipo del programa al confirmar que, durante la grabación del especial navideño de La Revuelta, Raphael se encontró «algo desubicado»: «Estaba un poco descolocado e indispuesto. Se lo llevaron, salió andando», confirmó. Después de confesar que había hablado personalmente con la familia del artista para saber cómo se encontraba, hizo pública su firme intención de que Raphael regresase a plató en cuanto fuese posible. Poco después, David Broncano dio paso a su compañera Lala Chus y ella, por su parte, sorprendió al haber invitado a Belén Esteban al Teatro Príncipe Gran Vía.

El objetivo de la presentadora de las Campanadas 2025 era que ‘La Patrona’ compartiera tanto con ella como con David Broncano algún que otro consejo para hacer frente a esa conexión en directo desde la Puerta de Sol de Madrid. Recordemos que Belén Esteban dio las Campanadas en el año 2009 para Telecinco. Por lo tanto, tiene experiencia a la hora de despedir el año de esta manera tan sumamente especial. La colaboradora de Ni que fuéramos no solamente recordó ese momento con gran emoción, sino que no dudó un solo segundo en aprovechar su paso por La Revuelta para compartir su apuesta en cuanto a las audiencias de las Campanadas de este año. «Los últimos años ha ganado Antena 3», comenzó diciendo el presentador del programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española. Belén no tiene claro que vuelva a repetirse: «Yo te digo que este año ganáis vosotros».

Entre los aplausos del público allí presente, la colaboradora de Ni que fuéramos quiso sorprender al presentador de La Revuelta: «¿Nos hacemos una apuesta? Vamos a apostar». Fue entonces cuando la de Paracuellos fue más allá: «Si ganáis, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer».

Como era de esperar, David Broncano no se lo pensó y aceptó la apuesta. Así pues, Belén Esteban estrechó su mano tanto con el presentador como con la propia Lala Chus. Instantes después, el presentador compartió con su invitada una duda: «¿Y si ganan ellos, que es lo normal?».

La invitada de La Revuelta respondió con contundencia: «Pues pierdo yo y me pides lo que quiera que os haga… ¡En el buen sentido!», aclaró. Fue entonces cuando Grison propuso algo muy concreto: que preparase alguna receta, al ser consciente de que está harta de cocinar en el programa de Ni que fuéramos.

«¡No voy a cocinar más!», comenzó diciendo Belén Esteban ante la propuesta de Grison: «Pero si queréis que cocine aquí si perdéis, yo cocino», respondió, ganándose el aplauso del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Ya queda menos para saber qué audiencia hacen David Broncano y Lala Chus en las Campanadas 2025 y si van a conseguir superar a Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3.