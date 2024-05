María Patiño, contundente con Ángel Cristo Jr en ‘Ni que fuéramos’: «Actúa con frialdad»

El pasado miércoles 22 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos, presentada por María Patiño, en el Canal Quickie. Entre los numerosos temas que trataron, como no podía ser de otra manera, hablaron de la polémica expulsión de Ángel Cristo Jr de Supervivientes 2024.

Recordemos que la organización tomó esta decisión después de que el hijo de Bárbara Rey desapareciese durante horas, habiéndose saltado el perímetro de seguridad impuesto por la organización. De hecho, el pasado martes en Supervivientes: Tierra de nadie, se vivió una gala de lo más intensa, a la par que tensa. Entre otras cuestiones, porque se dio a conocer a Ángel Cristo Jr la decisión que se había tomado respecto a su futuro en su concurso.

Pero no solamente eso, ya que el propio concursante dio a conocer que Arantxa del Sol le agredió y no se hizo nada al respecto. A pesar de que Carlos Sobera le confirmase que era una información que se hizo pública y que Arantxa fue vetada, él insistió en que no se la expulsó disciplinariamente como debía haber ocurrido.

Con todas estas cuestiones sobre la mesa, María Patiño no dudó en dar su opinión al respecto: «Estamos hablando de un perfil de una persona que la profesión completa, desde hace años, sabe perfectamente cómo es Ángel Cristo y cómo reacciona», comenzó diciendo la presentadora de Ni que fuéramos.

«Una persona que, cuando realmente se salta las normas, tiene preparada con antelación su salida para no pagar la sanción y actúa con esa frialdad», continuó explicando María Patiño. Lejos de que todo quedase ahí, añadió algo más: «Estamos hablando de una persona que decidió ser cómplice junto a la organización, del silencio. Que no le ha temblado el pulso por decir que su madre es una maltratadora sin condena».

«Toda la profesión, y concretamente Lydia Lozano y Chelo García Cortés, sabe cómo se comporta en la intimidad de un hogar», siguió explicándose María Patiño, refiriéndose al ya ex concursante de Supervivientes 2024. «Ángel Cristo no está para nada aislado de responsabilidad, la organización tampoco, pero cuando una persona tiene la capacidad de decir ‘me habéis encontrado porque yo he querido’, tiene la capacidad de señalar a su madre y señalar a la persona que le ha pegado en directo y no hay nadie que lo frene…»

La periodista quiso ir mucho más allá respecto a este asunto: “»Porque ayer, ni Carlos Sobera ni la organización ni la gente que le encontró, ni los concursantes, ni su madre ni su hermana ni una cadena le pudo frenar. ¿Tú me vas a decir a mí que es una persona que le han logrado achantar con el silencio?», cuestionó la presentadora de Ni que fuéramos. Fue entonces cuando Belén Esteban llegó a una conclusión: «Sabía muy bien cuándo tenía que contar lo de Arantxa del Sol».