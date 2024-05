Belén Esteban desvela en ‘Ni que fuéramos’ en qué gastó los 100.000 euros del premio de ‘GH VIP’

Ni que fuéramos se está convirtiendo en uno de los programas estrella de la tarde. El equipo formado por María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Víctor Sandoval, entre otros tantos colaboradores, está haciendo un grandísimo trabajo para sorprender a su audiencia con las mejores exclusivas.

Tal y como nos tenían acostumbrados en su etapa en Mediaset. Recientemente, en Ni que fuéramos, se han dado a conocer numerosos detalles hasta ahora desconocidos de esta edición de Supervivientes. Uno de los que se está mostrando más crítico, indudablemente, es Kiko Matamoros. De hecho, fue él quien confirmó que Arantxa del Sol dio «tres soberanos puñetazos» a Ángel Cristo Jr. Un acto que se ocultó en su momento.

Por si fuera poco, los espectadores fueron testigos de cómo una tertulia sobre Supervivientes 2024 derivó a una confesión de Belén Esteban que tiene estrecha vinculación con el dinero que ganó en GH VIP 3. La de Paracuellos de Jarama confirmó que ella decidió donar su premio a diferentes organizaciones benéficas.

Eso sí, la colaboradora de Ni que fuéramos aseguró que, antes de eso, tuvo que pagar la parte correspondiente del premio a Hacienda. «En GH el premio era de 100.000 euros. Yo lo doné, pero lo que te pagaban era a la semana. Yo doné los 100.000 euros enteros», recordó la propia Belén Esteban.

Ante esta confesión, su compañera María Patiño quiso preguntarle si, incluso, ella misma había tenido que poner de su dinero para cumplir con esa promesa: «¿Tú metiste dinero de tu bolsillo?». La respuesta no tardó en llegar: «Yo dije que daba a cada organización 25.000 euros y así lo hice», confirmó.

A pesar de todo, la colaboradora de Ni que fuéramos reconoció que cumplir con su promesa no fue nada fácil. Entre otras cuestiones, porque tuvo que hacer frente a nada más y nada menos que una investigación de Hacienda. Algo que, desde luego, no estaba para nada en sus planes. ¡Ni muchísimo menos! «Encima me abrieron una investigación y a la gente a la que le doné el dinero les hicieron pagar impuestos. Pero eso ya ha pasado. Y Mira quién baila también lo doné», aseguró Belén Esteban.

Belén Esteban se hace viral al cantar frente a Mediaset

El pasado miércoles 22 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos. Entre otras cuestiones, los espectadores fueron testigos de cómo la colaboradora tuvo que salir de plató para acudir a diversas farmacias. El objetivo era saber el año en el que se empezó a distribuir Orfidal en nuestro país.

Antes de llegar a la última de las farmacias que visitó, Belén Esteban pasaba frente a «la cadena de enfrente» (como denominan a Mediaset). Lejos de hacerlo con tristeza, comenzó a cantar Algo se muere en el alma. Un gesto verdaderamente sorprendente e inesperado que provocó las risas en plató. Además, ese momento no tardó en hacerse viral por la ocurrencia y espontaneidad de la colaboradora. ¡Cómo echábamos de menos a este equipo!