María del Monte ha reaparecido públicamente para conceder una entrevista a Toñi Moreno en ‘Viva el verano’. La artista estuvo arropada por Kiko Rivera e Isa Pantoja, que le mandaron unos mensajes llenos de cariño, en los que le mostraron todo su apoyo.

Kiko Rivera siente a María de Monte como parte de su familia. Por ello, durante su mensaje expresó que: Me sigo considerando de la familia porque son muchos los años vividos, porque son muchos recuerdos para mí imposibles de olvidar. Aquí me tienes para lo que necesites, vivimos cerca. Siempre estaré aquí como sé que tú lo estás. Un besito muy fuerte y para arriba».

Por su parte Isa Pantoja le indicó que a pesar que saber que se encuentra en un momento complicado, espera que lo supere pronto y que también espera que llegue el día en el que se puedan ver y le presente a su hijo, Alberto.

Tras estos mensajes, Toñi Moreno se interesó por la relación de la artista con Isabel Pantoja, tras el distanciamiento de todos estos años, que ha propiciado que María del Monte no haya vuelto a tener contacto con los hijos de la tonadillera.

«Lo bonito de la vida es por ejemplo esto. Puedes no ver a una persona, no tener contacto con una persona, pueden prohibirte ver a una persona, pero lo que nadie puede prohibirte es que quieras a una persona. Pero eso esté yo donde yo esté, y esté esa persona donde esté, eso llega. Y a mí nadie me va a prohibir que quiera a quien yo quiera», expresó la cantante, lanzando un dardo a la que fuera su amiga.

En cuanto a la polémica de los últimos meses, María del Monte aseguró que espera que “lo arreglen por el bien de todos. Con armonía y serenidad todo se arregla y eso no es ninguna tragedia».