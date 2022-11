Maluma y Nicki Minaj, a punto de sacar a la luz ‘Tukoh Taka’, su colaboración

Nicki Minaj y Maluma se suman a la fiesta más grande del fútbol. A tan solo unos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022, aún se desconoce quien será el encargado de interpretar la canción oficial. No obstante, son varios los artistas que se han apuntado a poner ritmo a la competición.

La famosa rapera Nicki Minaj será una de las artistas que pongan ritmo al Mundial. Fue ella misma la que publicó una imagen en sus redes sociales en la que compartía con sus seguidores la noticia de que este viernes verá la luz Tukoh Taka, una canción en colaboración con Maluma y Myriam Fares.

La artista comunicó la noticia junto a la portada del single. Se trata de una imagen en la que aparecen tres botines de futbol amarrados a una portería, en cada uno de ellos está escrito el nombre de uno de los cantantes seguido por la fecha 18/11/2022, día en el que saldrá a la luz este tema.

Nicki Minaj, Maluma & Myriam Fares will release a new single for the Qatar World Cup this Friday, November 18th. pic.twitter.com/eq8jRKMR0X

— Pop Crave (@PopCrave) November 13, 2022