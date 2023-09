Malú se sincera sobre su regreso como coach de ‘La Voz’: «Vuelvo a casa»

Antena 3 calienta motores para el estreno de la nueva edición de La Voz. El exitoso concurso regresa un año más al prime time de la cadena principal de Atresmedia, con una edición que volverá a tener unos coaches de excepción: Antonio Orozco, Malú, Pablo López y Luis Fonsi.

El concurso de Atresmedia junto a Boomerang ha vuelto a conseguir unir a cuatro de las grandes figuras del panorama artístico nacional e internacional actual, que lucharán por encontrar la mejor voz de nuestro país, en una edición donde no faltarán la emoción y el talento.

Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi repiten como coaches de la décima edición de La Voz, la quinta desde que se emite en Antena 3, mientras que Malú, tras un año Ausente (haciendo un guiño a su nuevo single), regresa a un programa que para ella es casa.

«He estado ausente una edición pero estoy emocionada de estar aquí. Probablemente vuelvo con más conciencia que antes. La Voz tiene algo especial que lo vas descubriendo con cada edición. No sé si descubres cosas en ti y la siguiente que llegas, ese miedo está desbloqueado y pasas al siguiente. Espero no tener que estar más ausente», expresó la artista durante la rueda de prensa de presentación de la nueva edición.

Y añadió: «Vuelvo a casa. La Voz es un formato que me encanta. Es real, no hay guiones, no hay cortes, celebramos la música en vivo, en directo. Yo quiero estar siempre aquí, esta es mi familia y soy muy feliz con mis compañeros, con los que aprendo día a día».

Malú también dedicó unas palabras a sus compañeros, con los que mantiene una gran amistad desde hace años, algo que traspasa la pantalla. «Tengo 3 compañeros que son amigos, y me lo han puesto muy fácil. Yo aprendo mucho de ellos, son tres grandes poetas y a mi es un arte que todavía me cuesta, por eso trato de aprender de ellos».