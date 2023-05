Malú confirma que tiene todo preparado para el estreno de su nueva colaboración

El regreso de Malú cada vez está más cerca. Tras el final de su última gira, la artista se puso manos a la obra en la creación de su nuevo proyecto, y después de unos meses encerrada en el estudio de grabación, parece que su próximo single verá la luz más pronto que tarde.

A través de sus redes sociales, la artista madrileña ha compartido durante los últimos meses algunas pistas sobre su nuevo proyecto, sin querer desvelar demasiados detalles. Y los mensajes publicados en los últimos días dan a entender que no tardará en anunciar el lanzamiento de una nueva canción.

«Mi gente! Sigo en el estudio! Os quiero, me muero por veros , subirme al escenario y sentiros!! Otro día más tranquila me paso por aquí y os cuento más cositas q siempre me lo paso muy bien!», escribió recientemente en su cuenta de Twitter.

Mi gente! Sigo en el estudio! Os quiero, me muero por veros , subirme al escenario y sentiros!! Otro día más tranquila me paso por aquí y os cuento más cositas q siempre me lo paso muy bien! 😜😘😘😘😘 — Malú (@_MaluOficial_) May 19, 2023

Estoy tan emocionada con este nuevo proyecto!! Ayyyy lo q viene… — Malú (@_MaluOficial_) May 23, 2023

Malú también compartió hace unos días su emoción ante su nuevo proyecto, así como un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece escuchando una de las nuevas canciones en las que ha estado trabajando en los últimos meses.

El vídeo ha sido publicado sin sonido, lo que ha generado una gran expectación entre sus fans. «Gracias Israel Fernández por tantos momentos de risas y por regalarme un cachito de tu alma en esta canción tan especial… Tic tac tic tac tic tac», escribe junto al vídeo.

De esta forma, Malú confirma que su próximo single será una colaboración junto al reconocido cantaor flamenco. La artista, por sus raíces familiares, siempre ha estado muy vinculada a este género musical, y en este nuevo single podría dejar de lado el pop cañero que caracteriza a su música, para dar rienda suelta al arte flamenco que le corre por las venas.