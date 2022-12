Beret y Malú emocionan con el videoclip de ‘Romperme más’

El artista Beret lanzó el pasado 11 de noviembre su último disco titulado Resiliencia, compuesto por 14 canciones en las que está acompañado por grandes voces del panorama musical como Reik, Lérica, Morat, Omar Montes o Malú. Una de las canciones que más éxito tuvo nada más lanzarse fue Romperme Más, su esperada colaboración junto a Malú que ha encantado a sus seguidores. Ya conocíamos que ellos mantenían muy buena relación y así nos lo han demostrado en el estreno de su videoclip que acaba de salir a la luz.

Podemos decir que su amistad nació en las grabaciones del programa La Voz emitido en Antena 3. En la presentación del disco, Beret comentó que esta canción era perfecta para la artista madrileña y le hacía mucha ilusión poder unir sus voces. Los dos han protagonizado una espectacular balada que trata sobre el desamor y sobre heridas que no han terminado de cicatrizar, fusionando sus voces para crear una perfecta melodía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beret (@beret1996)

El artista que ha sacado recientemente un tema titulado Diablo junto a los hermanos Estopa, convertido en muy pocos días en número uno de todas las listas nacionales, ha comentado como ha producido una Beretización en todos los artistas con los que colabora.

En el reciente videoclip junto a Malú, han querido jugar mucho con las luces y sombras, con una impactante puesta en escena donde aparecen sus siluetas iluminadas por unos focos de luz cálida, creando una atmósfera perfecta al ritmo de la canción.

“Que ya no puedo romperme más, te he dado todo lo que tenía y ahora es culpa mía el ya no darte igual. No lo notaste que me apagaba que no funcionaba y no te amaba ya. Era vivir contigo mentiras o era mentir y vivir mi vida o era quererme y dejarte en paz”, son algunos de los versos de la canción de la que ya puedes ver el videoclip.