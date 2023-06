Hace tan solo unos días, el mundo entero quedaba conmocionado por los terribles acontecimientos ocurridos con el Titán. El pasado domingo 18 de junio el submarino se sumergió en aguas del Atlántico norte junto a cinco tripulantes que acudían a ver los restos del Titanic pero, cuyo destino parecía ya estar sentenciado.

La identidad de las personas que viajaban en el sumergible ha acaparado la atención de los medios de comunicación a nivel global. Pero, lo que tampoco ha dejado indiferente a nadie ha sido el hecho de que la mujer del piloto del sumergible es la tataranieta de Isidor e Ida Strauss.

