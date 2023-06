Habla el millonario que rechazó viajar en el Titan, el submarino desaparecido

Los pasajeros del Titan, el submarino desparecido en las profundidades del mar cuando buscaban los restos del Titanic. A esta aventura solo pudieron acceder unos pocos privilegiados que pagaron los 250.000 euros que costaba el pasaje, algo a lo que se negó Chris Brown, que pidió la devolución del dinero al conocer el sumergible.

Pese a que hizo un primer pago, al comprobar qué materiales se utilizaron para construirlo decidió que no era buena idea. Según publica Daily Mail, al millonario «no le daba demasiada seguridad la calidad de la tecnología utilizada por OceanGate, ni los materiales utilizados en el submarino».

Según su palabras, descubrió «que usaron viejos postes de andamios para el lastre del submarino. Si estás tratando de construir tu propio submarino, podrías emplear viejos postes, pero este tiene fines comerciales».

Uno de los puntos más comentados en las redes sociales, es que el Titan, el submarino desaparecido, se maneje con un mando de videojuego que cualquiera puede comprar en una tienda. Tras comprobar todos estos puntos, decidió ponerse en contacto con la compañía y pedir la devolución del dinero.

Recordemos que el coste total de este viaje asciende a los 250.000 euros por persona. El paquete completo incluye un viaje de 8 días y 7 noches en el que se incluye la posibilidad de sumergirse hasta los 3.800 metros para visitar los restos del Titanic, aunque podría no producirse si las condiciones no son las adecuadas.

Aunque puede sentirse afortunado, Brown vive con angustia un posible rescate, ya que es amigo de Hamish Harding, uno de los pasajeros que se encuentra dentro del submarino y que hace solo unos días anunció su viaje en redes sociales.

‘Doing it at frequency every 30 minutes – that suggests human’

Chris Brown, a friend of Hamish Harding, spoke to #BBCBreakfast after reports ‘underwater noises’ have been heard from the missing Titanic sub which has 5 people on boardhttps://t.co/cGTcGPcYqh pic.twitter.com/2ZMS0miJfk

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 21, 2023