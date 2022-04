A pesar de que Kiko Matamoros ya está en Honduras, preparado para participar en la nueva edición de ‘Supervivientes’, la polémica le persigue. No es ningún secreto su mala relación con su ex mujer, Makoke, no obstante, ahora ella ha ido un paso más allá y ha denunciado públicamente que se siente espiada por él y por su pareja.

El pasado fin de semana, Makoke aseguró en ‘Viva la vida’ que tanto Kiko Matamoros como su pareja, Marta López Álamo, la vigilaban a través de las redes sociales. Tanto es así que incluso acudían a los mismos restaurantes que ella tan solo unas horas después. Y para demostrarlo, la colaboradora aportó una serie de pruebas.

«Me siento vigilada. Matamoros y Marta López están muy pendientes de mí en las redes sociales. Si ya no ocupo la vida de él, ¿por qué ves mi Instagram?» explotó la colaboradora de ‘Viva la vida’. «Tú y tu novia llamáis para ir al sitio donde he ido a cenar. Deja de ver mi Instagram. Sé que tenéis una cuenta falsa para ver mi red social y la de mi pareja», añadió.

Según Makoke, Matamoros y su novia la vigilan por redes sociales #VivaLaVida501 https://t.co/QipaipduQv — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 17, 2022

La colaboradora mostró una serie de pruebas para demostrar que lo que estaba diciendo era verdad, entre ellas, un audio de WhatsApp de su representante en el explica que la pareja de Kiko se puso en contacto con él para intentar ir al restaurante en el que había estado ella unas horas antes. También mostró una conversación de una marca de ropa que habla a Makoke para explicarle que Marta López Álamo les había contactado para pedirles el vestido que ella se había puesto en un evento.

Este lunes, tras ver el vídeo en ‘Sálvame’, Belén Esteban se posicionó a favor de la ex mujer de Kiko Matamoros: «Tengo que defender a Makoke porque en esto estoy con ella. Me parece muy fuerte porque a mí me lo dicen y me hubiera callado, pero sacó las pruebas»

«Marta López se ha puesto en contacto con la misma agencia que te lleva. A mí estas cosas me descuadran mucho», aseguró Belén Esteban. «Esto es una obsesión» exclamó Antonio Montero en ‘Sálvame’. «Que la que está con tu marido llame a la tienda para que le den el mismo mono que llevas hoy tiene narices…», añadía Belén Esteban. Mientras que Terelu Campos explicaba que a ella tampoco le parece normal