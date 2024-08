Maite Galdeano se pronuncia tras la decisión de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: «Estoy hecha polvo»

Es más que evidente que Maite Galdeano parece haber llegado a su límite. Hace tan solo unos días, a través de sus historias de Instagram, estallaba como nunca. Y todo para comunicar a sus seguidores que su hija Sofía Suescun había decidido echarla de casa. Además, acusó a su pareja, Kiko Jiménez, de ser nada más y nada menos que un manipulador, entre otras cuestiones.

Cada día que pasa, este enfrentamiento va a más. Hasta tal punto que Sofía Suescun y Kiko Jiménez no han dudado un solo segundo en solicitar una orden de alejamiento contra Maite Galdeano. Una situación que ha provocado que ésta acabase en urgencias tras sufrir un ataque de ansiedad y, además, se viese en la obligación de emitir un comunicado a través de redes sociales.

«Ante los recientes comentarios publicados en diversos medios sobre la situación en que se encuentra mi relación con mi hija, me veo en la necesidad de exponer mi postura al respecto», comenzó diciendo la ex concursante de Gran Hermano 16 a través de una historia en su perfil de Instagram.

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra manera, la madre de Sofía Suescun aprovechó la ocasión para ir mucho más allá: «Mi único interés en todo este asunto es el bienestar de mi hija, así, por lo que a mí respecta, no tengo la más mínima intención de emprender acciones legales en su contra».

«Asimismo, aprovecho este comunicado para solicitar que se respete escrupulosamente la realidad de los hechos y, si se informa al respecto, se haga con la propiedad y escrupulosidad que requieren temas tan delicados como este», sentenció la madre de Cristian Suescun en el texto compartido en sus historias en la mencionada red social.

Maite Galdeano califica esta situación como «complicada» y «dolorosa»

La de Pamplona, tras un enfrentamiento con la tercera finalista de Supervivientes All Stars, se vio en la obligación de saltar la valla de la casa que compartían en Madrid. Lo que Galdeano no esperaba es que su hija fuese a cambiar las cerraduras de la vivienda para evitar que volviese a entrar. El hecho de que la Policía se personara en el lugar de los hechos solamente provocó que las cosas empeorasen por momentos.

La ex concursante de Gran Hermano 16 tiene claro que solamente existe un culpable, y no es otro que Kiko Jiménez, a quien tacha de «manipulador», «mentiroso compulsivo» y «mala persona». Según Maite Galdeano, el ex participante de Supervivientes 2024 tiene «completamente abducida» a Sofía Suescun. ¿Habrá reconciliación o el distanciamiento es definitivo?