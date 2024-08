Maite Galdeano hace una inesperada petición a Jorge Javier Vázquez en pleno conflicto con Sofía Suescun

No es ningún secreto que el conflicto de Sofía Suescun y Maite Galdeano continúa dando de qué hablar. Tras las declaraciones de Hugo Paz, ex pareja de la finalista de Supervivientes All Stars, hemos podido ser testigos de cómo Jorge Javier Vázquez ha hecho una confesión que no ha dejado indiferente a nadie.

El presentador de El Diario de Jorge se ha puesto en contacto con la suegra de Kiko Jiménez para saber cómo se encuentra después de todo lo que está viviendo. No es ningún secreto que entre ellos existe un vínculo muy especial, algo que han dejado claro en las numerosas veces que han coincidido en un plató de televisión.

En su blog de Lecturas, Jorge Javier Vázquez dio más detalles de esa conversación con Galdeano, a quien considera que es «una mezcla de Lina Morgan y Anna Magnani». Y va mucho más allá: «Está muy bien para disfrutarla en pequeñas dosis pero convivir con ella debe ser tan intenso como meterse entre pecho y espalda el ‘Mahabharata’ de Peter Brook».

«No tengo muy claro cómo acabará esta historia. Y lo que es peor, no descarto que nos llevemos un susto», aseguró Jorge Javier Vázquez. Así pues, el comunicador confesó que, tras haberse puesto en contacto con ella, Maite aprovechó para hacerle un favor. Algo que le dejó sin palabras, como era de esperar. ¿En qué consiste, exactamente? En que él hiciera de mediador entre ella y su hija Sofía Suescun.

«Me responde que le ayude a que al menos ‘La Sofía’ le hable», explicó. Pero no es algo tan sencillo como parece. Al fin y al cabo, Jorge Javier Vázquez no tiene ningún tipo de relación con la ganadora de Supervivientes 2018 y, además, se trata de un tema verdaderamente delicado. ¡Él no está dispuesto a entrometerse, al menos por el momento!

«No tengo mucha relación con Sofía, pero me parece que, cuando toma una decisión, no lo hace a tontas y a locas. Puede que se avecine tragedia», espetó el presentador de El Diario de Jorge. Por lo tanto, por el momento, prefiere mantenerse al margen. Se trata de un asunto familiar de lo más complejo. A pesar de todo, tampoco descarta que acabe convirtiéndose en un inesperado mediador entre madre e hija. ¡Quién sabe!

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han solicitado una orden de alejamiento contra Maite Galdeano

Este conflicto continúa dando de qué hablar, y no es para menos. En los últimos días, hemos descubierto cómo la pareja ha dado el paso de solicitar una orden de alejamiento. Una información que ha dejado completamente sin palabras a todos, sobre todo a la propia Maite Galdeano. Es más, sufrió un fortísimo ataque de ansiedad por el que acabó en el hospital.

Acto seguido, no tardó en emitir un comunicado a través de sus redes sociales en el que aseguró que, a pesar de todo, se negaba a emprender acciones legales contra su hija. Al menos por el momento. Solo espera poder llegar a un entendimiento con ella para tratar de recuperar esa relación que existía entre las dos.