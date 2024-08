No es ningún secreto que el conflicto entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano sigue dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que deciden compartir diversas informaciones al respecto. Un claro ejemplo lo encontramos en Amor Romeira, que dio detalles del enfrentamiento que tuvo la pareja tras el debate final de Supervivientes All Stars.

Pero no todo queda ahí, puesto que Hugo Paz, ex pareja de Sofía Suescun, ha concedido una entrevista a los compañeros de TardeAR. En ella, el andaluz ha confesado diversos comportamientos y tensiones que tuvo que vivir durante su relación sentimental con la ganadora de Supervivientes 2018.

«Todo lo que estoy escuchando sobre esta historia lo he vivido», comenzó diciendo Hugo Paz. Y añadió: «Eso y bastante más». De esta forma, el gaditano no tuvo reparos a la hora de expresar que entiende perfectamente la situación que están atravesando y cómo se están sintiendo tanto Sofía Suescun como su actual pareja, Kiko Jiménez.

Los compañeros del programa TardeAR que se emite en Telecinco quisieron saber si Maite Galdeano tuvo algo que ver con su ruptura con la finalista de Supervivientes All Stars. Él desveló que, aunque no fue una causa directa, sí que influyó notablemente y de forma negativa, como no podía ser de otra manera: «Nuestra ruptura fue por otro asunto, pero yo estaba quemado».

«Los pocos días que pasaba en casa de Sofía eran un infierno. Maite era una mujer que me lo hacía pasar súper mal», aseguró Hugo Paz. Es más, ha desvelado que incluso llegó a tener miedo de llegar a visitar a la que fuese su pareja en Pamplona, y todo por la conste presión que Maite Galdeano ejercía en todos los sentidos.

En esta charla con los compañeros de TardeAR, el gaditano dio a conocer algunas de las tantas situaciones incómodas que tuvo que vivir con la madre de Sofía Suescun. Una de ellas, es que Maite entró en su habitación completamente desnuda, preguntándole si «estaba más buena» que su hija. «Solo estoy contando el 5% de lo que ha pasado, lo he pasado muy mal», reconoció.

«Yo admiro a Kiko porque me pongo en su situación y estoy seguro de que ha tenido que dejar pasar muchas cosas por amor a Sofía», afirmó. Echando la vista atrás, el andaluz tiene claro que borraría algunos de sus comportamientos pero, sobre todo, aquello que tiene que ver con la madre de la que era su pareja.

«De la relación con Sofía me encantaría borrar comportamientos propios, porque no me porté bien, pero también toda la relación con la madre», aseguró. Sin duda, unas declaraciones realmente sorprendentes que avivarían, aún más, el conflicto que Sofía Suescun y Kiko Jiménez actualmente tienen con Maite Galdeano. ¡Y no es para menos!