Mad Cool 2024 cierra su cartel con The Killers y Måneskin como grandes nombres

Mad Cool 2024 ha cumplido con las previsiones y ha cerrado un espectacular cartel lleno de grupos y artistas capaces de despetar el interés de espectadores de todas las generaciones. En su última confirmación, la última, se han anunciado nombres como The Killers y Måneskin.

Estos grandes grupos se unen a los ya conocidos de Dua Lipa, Pearl Jam, Smashing Pumpkins y Avril Lavigne, que destacaban hasta ahora como cabezas. Estrellas internacionales que prometen hacer que los abonos vuelven y que se consiga un sold out.

No son los únicos que se incorporan, ya que también han sido anunciados Tyla, Rena y Nia Archives. Todos ellos estarán en los diferentes escenarios los próximos días 10, 11, 12 y 12 de julio de 2024, teniendo un día más para disfrutar del festival respecto a 2023.

El lugar en el que se celebrará en Mad Cool 2024 volverá a ser el recinto Iberdrola Music, que debutó el año pasado recibiendo a más de 200.000 asistentes en los tres días de festival.

Cartel por días de Mad Cool 2024

Miércoles, 10 de julio:

Las actuaciones más importantes del primer día del festival serán las de Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Janelle Monáe, Garbage, Rels B, Nothing But Thieves, Tom Odell, James Arthur y Soccer Mommy, aunque hay propuestas para todo tipo de estilos, desde el rock y hasta la música electrónica.

Jueves, 11 de julio:

El rock de grandes grupos de estadio será el protagonista de esta noche con nombres tan conocidos como los de Pearl Jam, Keane, Michael Kiwanuka, Bomba Estéreo, Mando Diao o Sofi Tukker, entre otros.

Viernes, 12 de julio:

El grupo italiano Maneskin serán los grandes cabezas de cartel de la noche, pero no los únicos. Sum 41, Black Pumas y Tom Morello también se subirán a los diferentes escenarios.

Sábado, 13 de julio:

The Killers volverán al festival tras su paso en 2022, pero sin duda el regreso a España de Avril Lavigne -que no pisa nuestro país desde 2007- será el show más esperado por miles de adultos que crecieron con su música en los primeros 2000.

Hay que destacar otros nombres como los de The Gaslight Anthem, Arlo Parks, Ashnikko y la electrónica de la dj y productora The Blessed Madonna, que ofrecerá uno de los dj set más esperados del festival.

¿Cuánto cuestan las entradas para el festival en 2024?

Aunque ya había confirmaciones desde hace meses, estos nuevos anuncios seguro que hacen que muchos fans de los confirmados se animen a comprar entradas y abodos.