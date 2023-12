Mad Cool 2024: primeros confirmados, fechas, cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

El equipo de Mad Cool lo ha vuelto a hacer. Tras muchos rumores sobre la posible no celebración de una nueva edición para 2024, finalmente se ha resuelto el misterio. Efectivamente, el próximo año podremos disfrutar de una nueva edición de este exitoso festival que se celebra en Madrid.

Todo comenzó cuando, a través de redes sociales, el equipo de Mad Cool compartió un mensaje que decía lo siguiente «See you in 2025» (nos vemos en 2025). Por lo tanto, muchos eran los que estaban convencidos de que tendríamos que esperar un año más para poder disfrutar de este espectacular festival.

Pero nada más lejos de la realidad. La propia organización ha vuelto a utilizar sus redes sociales pero, en esta ocasión, para darles la mejor de las noticias: sí habrá Mad Cool en 2024. ¡Pero no todo queda ahí! Ya que han dado a conocer los primeros confirmados y, sobre todo, que se celebrará los días 10, 11, 12 y 14 de julio.

Dua Lipa, Pearl Jam y Sum 41, entre los primeros confirmados de Mad Cool 2024

Es más que evidente que la organización del festival ha decidido poner toda la carne en el asador para celebrar una edición absolutamente inolvidable. Su objetivo es superarse, año tras año, y es evidente que 2024 va a marcar un antes y un después tras conocer el nombre de los primeros artistas confirmados.

Entre los artistas que actuarán el 10 de julio en Mad Cool 2024 se encuentran algunos nombres como Tom Odell, Rels B, The Smashing Pumkins y Dua Lipa. En cuanto al 11 de julio, veremos sobre el escenario del festival, entre otros artistas, a Keane, Greta Van Fleet y Pearl Jam. El viernes 12 de julio, será el turno de Tom Morello, The Breenders y Sum 41, entre otros. El sábado 13 de julio tendrá como protagonistas a diversos cantantes y bandas, como Avril Lavigne y Bring Me The Horizon.

Cuánto valen y cuándo salen a la venta las entradas y abonos de Mad Cool 2024

Para comenzar, debemos saber que los clientes del banco Santander podrán conseguir sus entradas para el festival desde el 12 de diciembre a las 12:00 horas hasta el 15 de diciembre a las 11:59 horas. Lo podrán hacer desde www.santandersmusic.com, con un precio especial. Si eres socio de Mad Cool, podrás comprar tus abonos desde www.madcooltickets.com, desde el 12 de diciembre a las 12:00 horas hasta el 15 de diciembre a las 11:59 horas.

En cuanto a cuánto cuestan, tanto los clientes del banco Santander como los socios de Mad Cool disfrutarán de un precio especial. De esta forma, el abono general costará 195€ (+ gastos de gestión) y el abono VIP tendrá un precio de 427€ (+ gastos de distribución).

En cuanto a la venta general tanto de abonos como de entradas de Mad Cool 2024, estará disponible desde el viernes 15 de diciembre a las 12:00 horas, y se realizará a través de www.madcooltickets.com. Los precios serán algo más elevados, puesto que el Abono general costará 210€ (+ gastos de distribución) y el Abono VIP será de 482€ (+ gastos de distribución).