Lydia Lozano confiesa que agarró unas sandalias en un museo de Egipto: “Para hacerme unas iguales”

Lydia Lozano volvió a convertirse en una de las protagonistas de la pasada tarde en Sálvame. La colaboradora sorprendió tanto a los espectadores como a sus propios compañeros, al revelar una anécdota hasta ahora desconocida de su último viaje a Egipto.

A raíz de los vídeos emitidos por el programa del polémico viaje de Rafa Mora a Egipto, en los que se ve puede ver al colaborador y a su pareja infringiendo varias de las normas turísticas del país, Lydia Lozano decidió sincerarse con sus compañeros.

Las imágenes de Rafa generaron un gran revuelo entre los colaboradores del programa, sin embargo Lydia tenía una historia que aún iba a dar más que hablar. «Los egipcios fueron los primeros en hacer las sandalias planas, y cogí unas para ver la maravilla», explicó la colaboradora ante las miradas de sorpresa de sus compañeros.

Rafa Mora y su chica, Macarena, han viajado a Egipto y han disfrutado de sus vacaciones como si fueran unos aventureros. Sin embargo, su comportamiento podría ser inadecuado y hasta podrían ser multados 😱 #yoveosálvame https://t.co/1oKzUN6rG5 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 1, 2023

«A mí me llamaron la atención, y no te das cuenta», explicó Lydia Lozano sobre el comportamiento de los guardias de seguridad de Egipto, a los que la colaboradora no entendió cuando le echaron la bronca durante su viaje al país de las pirámide.

Según Lydia, las sandalias “tendrían 3.000 años”, y a continuación uno de los responsables del yacimiento no dudó en llamarle la atención por haberlas cogido: «Llegó un señor por detrás para echarme una bronca de narices», recordó la colaboradora.

Adela González no dudó en recriminar a Lydia Lozano su acto: “¡Cómo se te ocurre cogerlas, sacrilegio!”, le dijo la presentadora, además de recordarle que debido a su antigüedad, esas sandalias “se podrían haber deshecho en las manos, que se cogen con guantes”.