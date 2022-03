Lucía, ex concursante de la penúltima edición de ‘La isla de las tentaciones’, está viviendo una de sus épocas más complicadas. La gaditana, tras haber roto su relación sentimental con Isaac, uno de los tentadores que conoció durante su paso por el programa, asegura haber tocado fondo, totalmente rota en su último vídeo de Mtmad.

A través de su canal en la popular plataforma de vídeos de Mediaset, Lucía se ha sincerado con sus seguidores, y ha confesado como se encuentra, siendo sus horas más bajas desde que tomó la decisión de poner punto y final a su relación. Una relación que terminó de la peor manera posible.

«He tocado fondo, no puedo estar más abajo, es imposible», asegura Lucía al comienzo de su último vídeo de Mtmad. Tan solo unos días después de haber confesado que había visto con ojos a su expareja y a otra mujer en su propia cama cuando todavía estaban juntos, la gaditana se ha armado de valor para confesar como se encuentra.

Lucía nos cuenta cómo está tras su ruptura con Isaac y adelanta una drástica decisión que ha tomado https://t.co/dhgtxVEnjz — mtmad (@mtmad) March 2, 2022

«Mi mente ha llegado a este unto porque no he tomado buenas decisiones y no he sabido ver lo que era bueno o malo para mi vida. No le echo la culpa a nadie, he tocado fondo porque he sido tonta, torpe, estúpida y niñata», asegura la joven.

En el mismo vídeo, Lucía revela la decisión que ha tomado tras su ruptura, pues ahora es momento de dedicarse tiempo a ella: «Me he apuntado al gimnasio porque quiero desestresar mi mente. Dicen que hacer deporte activa la hormona de la felicidad y yo quiero descubrir si es verdad porque lo que hago por ahora en el gimnasio es sufrir. Me gusta porque me estoy dedicando a mí. No busco tener un cuerpo fitness, pero quiero hacer deporte para estar más fuerte anímicamente».

«Me estoy dedicando a mí en todos los sentidos: he ido a la peluquería, ha hacerme las uñas, ha hacerme el tratamiento que me estaba haciendo en el pecho, he pedido cita para hacerme el láser… Cuando me veo más mona me sube la autoestima», confiesa la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’.