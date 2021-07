‘Love is in the air’, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia de amor protagonizada por Eda Yildiz y Serkan Bolat.

Recientemente hemos tenido la oportunidad de disfrutar de un espectacular capítulo 115 de ‘Love is in the air’. En esta ocasión, pudimos ver cómo Eda Yildiz comienza a tener serias sospechas de que el embarazo de Selin no es más que una nueva trampa. Una trampa que tendría como fin separarla, una vez más, de Serkan Bolat.

Por ese mismo motivo, tanto la arquitecta de ‘Art Life’ como sus mejores amigas, ponen toda su intención para poder descubrir, una vez más, si Selin está mintiendo para conseguir su objetivo. El tiempo corre en su contra, por lo que tienen que darse prisa para poder descubrir, de una vez por todas, la verdad.

Eda cree que el embarazo de Selin es todo una trampa para separarla de nuevo de Serkan 😒

Después de todo, por fin hemos podido descubrir qué ocurre en el episodio 116 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando hemos sido partícipes de cómo, de la noche a la mañana, un golpe de realidad se hace protagonista de esta ficción turca de Mediaset. Parece que las piezas empiezan a encajar.

Y no solo eso, sino que comienzan a tener claras muchas cosas. Estaríamos, sin lugar a dudas, ante un nuevo golpe de realidad por parte del destino. Un cambio que marcaría, para siempre, la vida de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Los dos han tenido que luchar mucho, y durante mucho tiempo, para poder estar juntos.

Pero lo que está claro es que, cuanto más imposible es un amor, más grande es. Los dos son conscientes de lo que sienten por el otro y, sobre todo, tienen claro que nada ni nadie se va a interponer en esa felicidad que desprenden. ¿Conseguirán su objetivo, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.