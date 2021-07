La serie de ficción turca más vista en los últimos meses vuelve con un nuevo capítulo, el 115, de ‘Love is in the air’. De hecho, podría decirse que está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. Tanto es así que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia de amor de Serkan Bolat y Eda Yildiz.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 114 de ‘Love is in the air’. De esta manera, pudimos ser partícipes de cómo Serkan Bolat no entiende en absoluto el cambio tan repentino de actitud que ha experimentado Eda Yildiz. El arquitecto, por su parte, empieza a tener ciertas sospechas.

Y es que cree firmemente que Selin es la culpable de este hecho. Es consciente de que la relaciones públicas de ‘Art Life’ no se va a quedar de brazos cruzados y dejar vía libre a su amor. Por ese mismo motivo, Serkan Bolat decide ponerse manos a la obra para descubrir qué está ocurriendo realmente.

Eda cree que el embarazo de Selin es todo una trampa para separarla de nuevo de Serkan 😒

Después de todo, por fin hemos podido ver qué ocurre en el episodio 115 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando observamos que Eda Yildiz comienza a creer algo: Que el embarazo de Selin es una trampa para separarla, una vez más, de Serkan Bolat. Aunque sea una idea muy alocada, sabe que la relaciones públicas es capaz de ello ¡y mucho más!

Por ese mismo motivo, tanto la arquitecta como sus mejores amigas tratarán por todos los medios de descubrir la verdad. Si ven que Selin ha conseguido inventarse algo tan serio como un embarazo con el fin de separar a Serkan Bolat y a Eda Yildiz, es seguro que la arquitecta no se quedará de brazos cruzados.

Por lo tanto, tanto la joven como sus dos mejores amigas pondrán todos los esfuerzos para lograr demostrar que, una vez más, Selin ha mentido. Solamente de esta manera Eda Yildiz podrá comenzar, de una vez por todas, esa merecida nueva vida con Serkan Bolat. ¿Lo conseguirán? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.