‘Love is in the air’, con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a la historia de amor que protagonizan Serkan Bolat y Eda Yildiz. ¡Es absolutamente espectacular!

Hace unos días tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 113 de ‘Love is in the air’. En esta ocasión, pudimos ser partícipes de cómo Serkan Bolat no duda un solo segundo en preparar una preciosa sorpresa para Eda Yildiz. Es más, prepara una noche de ensueño para poder hacerle esa proposición que todos esperábamos.

Lo que el dueño de ‘Art Life’ ni tan siquiera imaginaba es que esa noche, que iba a ser una de las más especiales de toda su vida, iba a ser una de las peores. Y es que una repentina noticia no solamente va a cambiar sus vidas para siempre, sino también su destino como pareja. Cuando parecía que habían conseguido solventar sus problemas, llegan otros nuevos.

Después de todo, por fin hemos podido ver qué ocurre en el episodio 114 de ‘Love is in the air’. Es entonces cuando hemos visto que Serkan Bolat no entiende en absoluto algo en concreto: El cambio de actitud que ha presentado, de un momento a otro, Eda Yildiz. Aun así la conoce y sabe que ese cambio no ha sido producto de la casualidad.

Algo le pasa y algo ha pasado para que Eda Yildiz muestre esa actitud tan sumamente distante. Serkan Bolat no deja de pensar en ese asunto, hasta que llega a una conclusión muy concreta: Selin podría estar detrás de este repentino distanciamiento de la arquitecta. Por lo tanto, decide investigar por su cuenta.

Si llega a demostrar que Selin ha tenido algo que ver en esta nueva actitud de Eda Yildiz, hará hasta lo imposible para mantenerla alejada de los dos. Serkan Bolat cada vez tiene más claros sus sentimientos hacia su compañera de trabajo, por lo que no consentirá que nada ni nadie vuelva a separarle de ella. ¿Lo conseguirá? No te pierdas los próximos capítulos de ‘Love is in the air’.