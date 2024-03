Lola Índigo ha ido a La Resistencia la noche antes del lanzamiento de la canción que tanto estaban esperando sus fans 1000COSAS. Además, ya se ha anunciado el evento más importante de la carrera de la artista hasta la fecha: dará un concierto en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 22 de marzo de 2025 en un concierto llamado LA BRUJA, LA NIÑA Y EL DRAGÓN.

Ha visitado el programa de David Broncano para presentar su nuevo tema junto a Manuel Turizo, que ya está disponible. Y, como es costumbre, la granadina no se ha ido sin responder a las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+ acerca de las relaciones sexuales en los últimos 30 días y el dinero en la cuenta.

Sin embargo, ha evitado una de las preguntas. La cantante no ha querido compartir el dinero que tiene en el banco. «Nunca has dicho la cifra real de dinero que tienes en el banco», le recriminaba el presentador. «Hoy, tampoco va a ser diferente. Te voy a decir que puedo estar en ese momento que, gracias a Dios, podría vivir tranquila lo que me queda porque está bien invertido. Creo que lo he hecho bien». Así cerraba la cantante el tema del dinero.

«La otra pregunta también la has respondido otras veces, pero la actualización siempre interesa… Recordemos que follar normal un punto, petting es 0,6 y masturbación, 0,2», le recordaba el presentador a la artista. «Últimamente regular, la verdad. En los últimos 30 días… Vamos a redondear con un coito y cinco pajas. Dos puntos», confesaba la joven. Además, contaba que no se creía cuando algunos invitados del programa le decían que su puntuación era de 0.

El concierto de Lola Índigo en el Santiago Bernabéu

En la noche del pasado 19 de febrero, Lola Índigo anunciaba su primer concierto en el estadio madridista. Este concierto se llamará LA BRUJA, LA NIÑA Y EL DRAGÓN. Sus fans han interpretado que el nombre se trata de una referencia a la temática que tendrá el concierto, una teoría que el vídeo publicitario del concierto apoya.

Y es que se podría tratar de un concierto en el que se recorra toda la carrera musical de la artista. Siendo «LA BRUJA» una referencia a su disco Akelarre, «LA NIÑA» un guiño a su álbum La Niña y «EL DRAGÓN» una referencia a su disco EL DRAGÓN. Y es que en el vídeo promocional vemos a una Lola Índigo que representa cada disco, además de unos cuervos, mariposas y un dragón que sobrevuela el estadio al final del vídeo.

SANTIAGO BERNABEU 22 de marzo de 2025 – LA BRUJA, LA NIÑA Y EL DRAGÓN

El día 11 de marzo tendrá lugar la preventa especial para clientes del Banco Santander a las 10:00 horas. La venta general de entradas para el primer concierto de la cantante en el Estadio Santiago Bernabéu tendrá lugar el próximo 14 de marzo a las 13:00 horas a través de la página web oficial de Lola Índigo.