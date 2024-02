El desliz de Lola Índigo en la inauguración de la Copa del Rey de baloncesto: «A mi las pelotas…»

No es ningún secreto que Lola Índigo se ha ganado a pulso ser una de las artistas más consagradas de la industria musical en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde su participación en Operación Triunfo 2017 no ha dejado de trabajar en la música. ¡Está brillando con luz propia!

Recientemente, Lola Índigo se convirtió en protagonista al realizar una actuación musical de más de hora y media con motivo de la apertura de la 88ª edición de la Copa del Rey ACB. Este concierto, en el que estuvo acompañada de sus bailarines, se celebró en el icónico Palacio de Deportes de José María Martín Carpena situado en la ciudad de Málaga.

La propia cantante y bailarina, durante este esperadísimo show, reconoció a todos y cada uno de los asistentes que tenía muchísimas ganas de que se celebrase este evento. Y siendo honestos, no es para menos. «Es increíble empezar así. Nos llamaron los amigos de la ACB y teníamos que decir que sí», confesó Lola Índigo.

DE PLASTILINA CON SALMA 😭🌱 https://t.co/DNeIR0OUlt — erica 🐲 (@acrossmimii) February 11, 2024

Lejos de que todo quede ahí, tras un concierto verdaderamente espectacular, la andaluza no dudó un solo segundo en lanzar hacia el público el balón oficial de la Copa del Rey ACB. Eso sí, antes de este gesto, dijo una frase que, como era de esperar, no ha tardado en hacerse viral en redes sociales. ¡No es para menos!

Pelota en mano, Lola Índigo dijo las siguientes palabras: «A mí las pelotas solo me dan la cara». A los pocos segundos, la cantante de Toy Story se dio cuenta de la frase que había dicho y, por ende, de las posibles interpretaciones. El público allí presente no pudo evitar reírse a carcajadas mientras que arrancaron a aplaudir.

Sea como sea, a pesar de este curioso y comentado desliz, Lola Índigo consiguió ganarse al público malagueño. Una vez más, demostró tener un enorme talento sobre el escenario al interpretar un gran número de éxitos que han marcado un antes y un después en la industria. Por si fuera poco, también consiguió ganárselos por su naturalidad y espontaneidad. ¡Es absolutamente maravillosa!

a mi las pelotas solo me dan en la cara JAJAJAJ SOMOS @lolaindigomusic SOMOS pic.twitter.com/3hIJ8jzqYY — Alex Indigo ‏۞ | naiara ot era (@delaskuin) February 11, 2024

Un desliz similar al de Gloria Sèrra en Martínez y Hermanos

A finales de mayo de 2023, en una entrega de Martínez y Hermanos presentada por Dani Martínez, fuimos testigos de cómo Gloria Sèrra, invitada, tuvo un desliz similar al de Lola Índigo. En este programa, en el que también estaban presentes José Manuel Calderón y Manuel Quijano, Dani Martínez preguntó lo siguiente a la presentadora de Equipo de investigación: «¿Cuál es la comida favorita de Gloria Sèrra?».

Y la respuesta fue lo que no tardó en hacerse viral: «¿La comida favorita? Posiblemente los huevos en cualquier posición». Algo que dejó completamente impactado tanto a Dani Martínez como al resto de invitados. ¡No tardaron en romper a reír! «Me quiero morir, ¡me quiero morir, directamente!», repetía Gloria, entre carcajadas, y añadió: «¡No quería decir eso!».