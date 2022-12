Kiko Matamoros estalla contra Jose Antonio Avilés: “vete a la granja”

Este jueves Kiko Matamoros y José Antonio Avilés protagonizaron un fuerte enfrentamiento en Sálvame. El ex marido de Makoke terminó estallando contra el colaborador, después de haber perdido la paciencia por una información que estaba dando sin contrastar.

José Antonio Avilés insistía en que si Tamara Falcó e Íñigo Onieva habían coincidido en la Misa del Gallo es porque les invitó el sacerdote de la parroquia. Sin embargo, sus compañeros cuestionaban su información, pues carecía de veracidad.

A pesar de la insistencia de José Antonio Avilés, el resto de sus compañeros no dudaban en cuestionar cada una de las palabras que había pronunciado, en especial Kiko Matamoros, quien después de mucho rato en silencio, terminó perdiendo la paciencia contra su compañero.

El enfrentamiento de Kiko Matamoros y José Antonio Avilés en #yoveosálvame 🔥 https://t.co/PMcS2G93z3 — Telecinco (@telecincoes) December 29, 2022

Todo comenzó porque José Antonio Avilés señaló a lo largo de la tarde que Tamara Falcó e Iñigo Onieva fueron invitados por el sacerdote de la Iglesia, no obstante la información con la que contaba el colaborador provocaba las dudas de los colaboradores de Sálvame.

“Lo que acabas de decir es ininteligible vete a la granja rápido”, le pedía Kiko Matamoros, haciendo señas a su compañero para que terminase de hablar. No obstante, José Antonio Avilés insistía en que su información era verídica.

De esta forma, el periodista iba más allá asegurando que Tamara fue acompañada a la Iglesia de un familiar, no obstante a pesar de la insistencia de sus compañeros se negaba a dar el nombre. “¡Sácalo de plató!”, pedía Rafa Mora, “porque hay temas que no me meto porque no puedo”, respondía José Antonio Avilés, que insistía en la veracidad de la información.

“¡Vete a la granja ya!”, insistía Kiko Matamoros, en relación a su posible participación en la próxima edición de Pesadilla en el Paraíso, mientas tanto, Adela González intentaba mediar, pidiendo al colaborador: “habla más bajo que tengo la cabeza ya como un bombo”.