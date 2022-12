Kiko Matamoros y Marta López Álamo confirman la fecha de su boda

Kiko Matamoros y Marta López Álamo están disfrutando de una nueva etapa en sus vidas. Recordemos que hace unas semanas pusieron rumbo a Dubái, por la agenda laboral de la modelo. Los compañeros de Lecturas han tenido la oportunidad de hablar con ellos en exclusiva. De esta manera, han confesado la fecha exacta en la que se celebrará su boda.

Para comenzar, Kiko Matamoros y Marta López Álamo han confirmado que el enlace matrimonial se celebrará en la Basílica de San Miguel de Madrid. Por si fuera poco, la celebración continuará en el Ritz. El colaborador de Sálvame se ha mostrado emocionado, tanto es así que ha confesado que “ya hemos comenzado con los cursos prematrimoniales”.

Eso sí, quiso confirmar a Lecturas que “hay un tercer sitio, que ya se conocerá, para el fin de fiesta”. En cuanto a los invitados, Kiko Matamoros ha sido honesto: “Estarán invitados mi familia, mis amigos, la familia de Marta y los amigos de Marta”. Además, añadió: “Tener a mis hijos a mi lado y que formen parte de, posiblemente, el día más especial de mi vida… Es un motivo de alegría poder estar rodeado de tu familia”.

En cuanto a compañeros de trabajo, Kiko Matamoros tiene claro que va a invitar a “la gente que me ha sostenido y me ha ayudado”. Eso sí, ha querido matizar sus palabras: “Igual que no me invitó Belén Esteban a su boda, y lo entendí, supongo que nadie se enfadará porque no esté en la mía”. Respecto a Laura Fa, asegura que se trata de “una persona que se ha dedicado a descalificar mi relación de pareja porque es una edadista”.

Sea como sea, Kiko Matamoros y Marta López Álamo están viviendo un momento verdaderamente mágico en Dubái. Y no solamente eso, sino también con los preparativos de su boda. Recordemos que será la primera de la modelo, pero la tercera del colaborador de Sálvame. Respecto a la luna de miel, tienen el destino prácticamente decidido.

Sin entrar en muchos detalles, el padre de Laura Matamoros ha reconocido que se trata de un destino “algo diferente y especial, a lo que poca gente tiene acceso por la poca disponibilidad que hay”. Respecto a ampliar la familia, Kiko reconoce que le encantaría volver a ser padre junto a la modelo, mientras ella prefiere seguir centrada en su trabajo.