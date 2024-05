Kiko Matamoros ataca a Carlos Sobera en ‘Ni que fuéramos’: «Mintió como un bellaco»

No es ningún secreto que, inevitablemente, Ángel Cristo Jr se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2024. Y siendo honestos, no es para menos. En los últimos días, la organización del reality tomó la decisión de expulsarle disciplinariamente tras saber desaparecido durante horas, saltándose el perímetro de seguridad. Él recordó la agresión de Arantxa del Sol que no se penalizó, una información que Kiko Matamoros ya había hecho pública.

Esta confesión hizo que Ángel Cristo Jr protagonizase unos instantes de tensión con Carlos Sobera en pleno directo. Y todo porque el hijo de Bárbara Rey puso en jaque a la organización, al ocultar este suceso hasta que la presentadora fuese expulsada del concurso por decisión de la audiencia.

«Arantxa del Sol lleva más de una semana separada del concurso de Supervivientes. A Ángel se le preguntó desde la organización si quería denunciar los hechos y prefirió no denunciarlo», comentó el presentador de Supervivientes: Tierra de nadie. Como no podía ser de otra manera, el pasado miércoles, varios colaboradores de Ni que fuéramos han querido pronunciarse sobre lo vivido en la gala del martes de Supervivientes 2024.

«Ayer me dio pena Carlos Sobera porque no sabía cómo llevar la situación, el pobre», comenzó diciendo Belén Esteban. Fue entonces cuando Kiko Matamoros quiso compartir su opinión en el programa: «Me parece un grandísimo profesional. He disfrutado mucho cuando he estado en programas que ha presentado él, me parece un tipo simpático, que llega al público».

A pesar de todo, el que fuera concursante de Supervivientes 2022 reconoció que la noche del martes no fue la mejor del también presentador de First Dates: «Le pusieron en una situación imposible de gobernar. Es decir, Sobera mintió como un bellaco en plató y le obligan a mentir», aseguró el colaborador de Ni que fuéramos.

Lejos de que todo quede ahí, Kiko Matamoros fue más allá: «Y el pobre Sobera se tiene que comer un sapo que va contra su imagen porque, al final, la gente lo que no entiende es que tú eres un señor que estás sirviendo el plato que te están cocinando en otro lado y quedas fatal y hoy había muchísimas críticas»

Pero no todo queda ahí, puesto que el padre de Laura Matamoros quiso insistir en un asunto. Y es que Carlos Sobera trató por todos los medios de defender la situación con Arantxa del Sol, pero lo hizo, según Kiko Matamoros, «mintiendo como un bellaco». Es más que evidente que lo ocurrido con Ángel Cristo Jr va a seguir dando de qué hablar en las próximas galas.