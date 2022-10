Kiko Jiménez, en shock con esta comprometida pregunta de Ana María Aldón

Si hay algo de lo que se ha hablado continuamente durante la relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano es la supuesta duda sobre la paternidad de su hijo. Esta vez ha sido Kiko Jiménez el que lo ha puesto a prueba.

Kiko Jiménez, ex novio de Gloria Camila, se encontraba en el plató de Sálvame y explicaba que un día, en septiembre, le mandó un mensaje a Ana María Aldón comentándole algo que había escuchado y vivido en casa de Ortega y que la diseñadora debería saber. Se trataba de algo muy importante sobre su matrimonio. No decía nada más, pero sí que daba algunas pistas: «Es algo sobre la familia de Ortega Cano, que yo escuché en su casa y está relacionado con un laboratorio», comentaba el andaluz.

Kiko Jiménez explicaba que siempre ha defendido a Ana María Aldón en esa familia. Jorge Javier Vázquez opinaba que le daba la sensación de que la diseñadora siempre ha sido muy mal tratada en la familia de José Ortega Cano. “No no no, no puedo decir eso” contestaba Ana María Aldón, entre lagrimas.

La diseñadora, dos meses después, todavía no ha querido ver el mensaje que Kiko Jiménez le mandó pues sabía que le iba a hacer mucho daño. Eso sí, aprovechó el momento para hacerle una pregunta muy importante: “¿Se le hizo una prueba de paternidad a mi hijo?”. Kiko Jiménez no dio la información en directo pues no quería que Ana María sufriera delante de toda España. A pesar de todo, se ofrecía a comentarlo con ella en privado al finalizar el programa.

Ella expresaba que no creía que su marido se encontrase presente en el momento de hacerle la prueba de la paternidad a su hijo. “Ortega estaba presente, entraba y salía y él era conocedor de todo lo que estaba pasando con su hijo”, comentaba Kiko Jiménez.

“Yo estoy cansada de que se diga y no se demuestren las cosas, si mi marido estaba presente como Kiko dice, a lo mejor no se estaba enterando de lo que pasaba, que eso le pasa mucho”, decía Ana María Aldón, mostrando plena confianza en el padre de su hijo.