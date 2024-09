Kiko Hernández da la cara y se defiende de las acusaciones de maltrato animal: «Os voy a denunciar»

El pasado 2 de septiembre dio por comenzaba la nueva temporada de Ni que fuéramos shhh en Canal Quickie y en TEN. De esta forma, la presentadora María Patiño, así como el resto de colaboradores entre los que se encuentran Belén Esteban, Kiko Hernández y Kiko Matamoros regresaron a la pequeña pantalla. Como no podía ser de otra manera, tras varias semanas de ausencia, tuvieron que ponerse al día respecto a los conflictos que han surgido. Un claro ejemplo lo encontramos en el distanciamiento entre Maite Galdeano y Sofía Suescun, sobre el que Belén Esteban compartió una información verdaderamente crucial al respecto. ¡Dejó a todos sus compañeros sin palabras, como no podía ser de otra forma! Además, fuimos testigos de cómo Kiko Hernández cargó contra Sofía Suescun por haberle acusado de presuntamente haber abandonado a un animal. Algo que, evidentemente, no ha querido dejar pasar y ha querido denunciar públicamente.

En un momento dado de la tarde, en una de las nuevas entregas de Ni que fuéramos shhh, Kiko Hernández explicó que su perrita, Nicoletta, fue dejada en un santuario de acogida al no poder seguir haciéndose cargo de ella ya que se iba a mudar a Melilla. Desde entonces, tal y como ha asegurado el colaborador de televisión, ha estado pendiente de la galga de forma constante y está feliz porque es consciente de que está en muy buenas manos: «Mi perra ha sido una perra muy feliz, no está abandonada». Además, según el propio Kiko, ha desvelado que cuenta con un parte veterinario que corrobora el buen estado de salud en el que se encontraba el animal cuando lo entregó al santuario. Algo que va a incluir en la denuncia que va a interponer ante las graves acusaciones y críticas que está recibiendo en las últimas horas.

Y es que son muchas las personas que, a través de redes sociales, han acusado al tertuliano de nada más y nada menos que maltrato animal. Es por eso que, durante su participación en una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh, Kiko Hernández no solamente mostró su disgusto e indignación, sino que dio a conocer que no va a dudar en tomar las medidas legales oportunas contra todas y cada una de esas personas que lo han difamado, dejando muy claro que esa información es «absolutamente falsa».

Todo comenzó cuando, a través de redes sociales, se comenzaron a compartir una serie de imágenes de un perro en bastante mal estado. Presuntamente, según estos testimonios, se trataba de Nicoletta, la galga que pertenecía a Kiko Hernández. María Patiño comentó en Ni que fuéramos shhh que este hilo en X (antes Twitter) se había hecho viral y que varios medios de comunicación se habían hecho eco de la información. Esto provocó que al tertuliano le llovieran las críticas.

Tras haber explicado la razón por la que llevó a su perrita a un centro de acogida tras tomar la decisión de mudarse a Melilla, y lo que derivó a que Sofía Suescun le acusara públicamente de haber abandonado a la galga, Kiko Hernández se negó a dar más explicaciones. Su objetivo es que las autoridades se hagan cargo de esta situación, a través de una denuncia a quienes hayan compartido y se hayan hecho eco de esta información. ¡No va a parar hasta que se haga justicia!