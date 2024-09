Belén Esteban sorprende con un dato clave sobre el conflicto entre Sofía Suescun y Maite Galdeano

El pasado lunes 2 de septiembre pudimos disfrutar de la primera entrega de la nueva temporada de Ni que fuéramos shhh, que se emite en el Canal Quickie y en TEN. Este regreso ha estado marcado, sobre todo, por la renovación del plató, donde se ha incluido una cocina que los colaboradores utilizarán mucho. Sin duda, desde su regreso a televisión el pasado 15 de mayo, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y el resto de tertulianos no han dejado indiferente a nadie con sus comentarios sobre diversos temas de actualidad, así como las informaciones exclusivas que han compartido con sus espectadores. Es evidente que miles de personas les echaban mucho de menos, puesto que no había nadie como ellos a la hora de acompañarles por las tardes en la pequeña pantalla. El pasado lunes, tras haber empezado una semana más tarde que sus principales competidores, los compañeros de Ni que fuéramos shhh varios temas de actualidad.

Entre ellos, el conflicto que actualmente mantiene Maite Galdeano con su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez. No dejan de salir a la luz diversas informaciones sobre este asunto. Es por eso que sus protagonistas, como es el caso de madre e hija, se han sentado en el plató de De Viernes para desvelar varios detalles de lo sucedido y, sobre todo, confesar cómo se encuentran como consecuencia de la dura situación que están viviendo. «La Elegida de Dios», en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, llegó a confesar que su hija y su yerno tuvieron una fortísima discusión a la llegada de la de Pamplona a España tras Supervivientes All Stars. Supuestamente, el andaluz cargó contra su pareja de una forma despiadada: «Tú, ¿para qué has ido ahí? ¿No te das cuenta de que has quedado como la put* de España?».

Unas polémicas declaraciones que el propio Kiko Jiménez desmintió rotundamente durante su participación como colaborador en el programa Fiesta. A pesar de todo, el pasado lunes 2 de septiembre en el programa Ni que fuéramos shhh, Belén Esteban arrojó mucha más luz sobre este asunto. Hasta tal punto que dio el paso de respaldar la versión compartida por Maite Galdeano, a través de una información exclusiva.

De esta forma, la colaboradora del programa producido por Fabricantes Studio, explicó que durante esa discusión entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez dio a conocer Maite Galdeano hubo dos importantes testigos: «A mí me cuentan que en el plató de Supervivientes All Stars, en el momento clave de la pelea, hay dos personas: Adara Molinero y Alicia, la mujer de Jorge Pérez».

Lejos de que todo quede ahí, Belén Esteban fue más allá tirando de esa contundencia que tantísimo le caracteriza: «Me dicen que Kiko Jiménez sí dice esa palabra tan fea que dice Maite». Como era de esperar, todos los colaboradores del programa se quedan completamente sin palabras. David Valldeperas pidió a la de Paracuellos que si podía reproducir lo sucedido a través de personajes, interpretados por colaboradores. Y todo con el objetivo de que los espectadores entendiesen, aún mejor, lo que ocurrió aquella noche con esa situación, cuanto menos, desagradable.